النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف .. 3 وفيات و12 إصابة بينهم طالبات بحادثين أحدهما لـ 5 مركبات

باشرهما الهلال الأحمر عبر الفرق الإسعافية ونقل الحالات لمستشفى الملك فيصل

تسبّبَ حادثان منفصلان وفي موقعين مُتباعدين عن بعضهما في وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 12 آخرين، بينهم 6 طالبات، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثين، وتمت إزاحة تلفيات المركبات، كما تم نقل المُصابين من موقعَي الحادثين.

في الحادث الأول، كانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت عند الساعة ٠٦:٠٣، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تعرّضت لانقلاب بعد التصادم مما نتج عن ذلك بعض الإصابات وحالة وفاة؛ حيث ذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة عمليات المنطقة التي بدورها تلقت البلاغ، والواقع على طريق وادي وج تحديداً بعد كوبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار، قد باشرت البلاغ.

وأشار إلى أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما وتعرض قائدها لحالة وفاة، وإصابة أربعة أشخاص بإصابات مستقرة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة، وكان قد شارك بالحدث فرقتان إسعافيتان بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وفي الحادث الثاني، قال "الثبيتي": "تلقت عمليات منطقة مكة المكرّمة على الرقم (٩٩٧) حادث تصادم بين مركبات عدة إحداها مركبة تقل طالبات، وذلك عند الساعة ٧:٥١ صباح اليوم على طريق الرميدة.

وأضاف: "فور ورود البلاغ لغرفة العمليات تم توجيه ست فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، والقائد الميداني خالد الحارثي".

وتابع: "عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع حالتا وفاة وثماني إصابات مستقرة نتيجة اصطدام خمس مركبات من بين تلك الإصابات كانت لـ 6 طالبات، وعلى الفور تمّ فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الملك فيصل".

الطائف حادث تصادم الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف .. 3 وفيات و12 إصابة بينهم طالبات بحادثين أحدهما لـ 5 مركبات
سبق

تسبّبَ حادثان منفصلان وفي موقعين مُتباعدين عن بعضهما في وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 12 آخرين، بينهم 6 طالبات، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثين، وتمت إزاحة تلفيات المركبات، كما تم نقل المُصابين من موقعَي الحادثين.

في الحادث الأول، كانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت عند الساعة ٠٦:٠٣، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تعرّضت لانقلاب بعد التصادم مما نتج عن ذلك بعض الإصابات وحالة وفاة؛ حيث ذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة عمليات المنطقة التي بدورها تلقت البلاغ، والواقع على طريق وادي وج تحديداً بعد كوبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار، قد باشرت البلاغ.

وأشار إلى أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما وتعرض قائدها لحالة وفاة، وإصابة أربعة أشخاص بإصابات مستقرة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة، وكان قد شارك بالحدث فرقتان إسعافيتان بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وفي الحادث الثاني، قال "الثبيتي": "تلقت عمليات منطقة مكة المكرّمة على الرقم (٩٩٧) حادث تصادم بين مركبات عدة إحداها مركبة تقل طالبات، وذلك عند الساعة ٧:٥١ صباح اليوم على طريق الرميدة.

وأضاف: "فور ورود البلاغ لغرفة العمليات تم توجيه ست فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، والقائد الميداني خالد الحارثي".

وتابع: "عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع حالتا وفاة وثماني إصابات مستقرة نتيجة اصطدام خمس مركبات من بين تلك الإصابات كانت لـ 6 طالبات، وعلى الفور تمّ فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الملك فيصل".

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:37 AM

الطائف .. 3 وفيات و12 إصابة بينهم طالبات بحادثين أحدهما لـ 5 مركبات

باشرهما الهلال الأحمر عبر الفرق الإسعافية ونقل الحالات لمستشفى الملك فيصل

A A A
فهد العتيبي - الطائف
9
21,654

تسبّبَ حادثان منفصلان وفي موقعين مُتباعدين عن بعضهما في وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 12 آخرين، بينهم 6 طالبات، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثين، وتمت إزاحة تلفيات المركبات، كما تم نقل المُصابين من موقعَي الحادثين.

في الحادث الأول، كانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت عند الساعة ٠٦:٠٣، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تعرّضت لانقلاب بعد التصادم مما نتج عن ذلك بعض الإصابات وحالة وفاة؛ حيث ذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة عمليات المنطقة التي بدورها تلقت البلاغ، والواقع على طريق وادي وج تحديداً بعد كوبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار، قد باشرت البلاغ.

وأشار إلى أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما وتعرض قائدها لحالة وفاة، وإصابة أربعة أشخاص بإصابات مستقرة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة، وكان قد شارك بالحدث فرقتان إسعافيتان بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وفي الحادث الثاني، قال "الثبيتي": "تلقت عمليات منطقة مكة المكرّمة على الرقم (٩٩٧) حادث تصادم بين مركبات عدة إحداها مركبة تقل طالبات، وذلك عند الساعة ٧:٥١ صباح اليوم على طريق الرميدة.

وأضاف: "فور ورود البلاغ لغرفة العمليات تم توجيه ست فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، والقائد الميداني خالد الحارثي".

وتابع: "عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع حالتا وفاة وثماني إصابات مستقرة نتيجة اصطدام خمس مركبات من بين تلك الإصابات كانت لـ 6 طالبات، وعلى الفور تمّ فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الملك فيصل".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,215
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,876

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة