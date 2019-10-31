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بالفيديو: مزود بنصف كيلو من الذهب.. "آيفون" تطرح "الهاتف الأغلى في العالم"

طرحت شركة "كافيار" المتخصصة في تصنيع المنتجات الذهبية، نسخة استثنائية من هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، الذي وصفته بأنه سيكون "أغلى هاتف في العالم".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "آيفون 11 برو ماكس" سيتم تزويد الجهة الخلفية الخاصة به بنصف كيلو من الذهب الخالص عيار 18.

ومن المقرر أن يتم طرح هذا الهاتف بسعر خرافي يصل إلى 70 ألف دولار للنسخة العادية، و71 ألف و520 دولارًا أمريكيًّا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت.

كما أشارت "كافيار" إلى أنها ستطرح نسخة أخرى أقل سعرًا، ولكن من دون نصف كيلو من الذهب؛ حيث سيتم تزويدها فقط بأحجار كريمة أو الأجرام السماوية من كوكب المريخ أو القمر أو النيازك.

وسيتراوح سعر تلك النسخة الفضائية من "آيفون 11 برو ماكس" ما بين 8100 دولار أمريكي و8260 دولارًا أمريكيًّا.

آيفون 11 أغلى هاتف في العالم

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بالفيديو: مزود بنصف كيلو من الذهب.. "آيفون" تطرح "الهاتف الأغلى في العالم"
سبق

طرحت شركة "كافيار" المتخصصة في تصنيع المنتجات الذهبية، نسخة استثنائية من هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، الذي وصفته بأنه سيكون "أغلى هاتف في العالم".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "آيفون 11 برو ماكس" سيتم تزويد الجهة الخلفية الخاصة به بنصف كيلو من الذهب الخالص عيار 18.

ومن المقرر أن يتم طرح هذا الهاتف بسعر خرافي يصل إلى 70 ألف دولار للنسخة العادية، و71 ألف و520 دولارًا أمريكيًّا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت.

كما أشارت "كافيار" إلى أنها ستطرح نسخة أخرى أقل سعرًا، ولكن من دون نصف كيلو من الذهب؛ حيث سيتم تزويدها فقط بأحجار كريمة أو الأجرام السماوية من كوكب المريخ أو القمر أو النيازك.

وسيتراوح سعر تلك النسخة الفضائية من "آيفون 11 برو ماكس" ما بين 8100 دولار أمريكي و8260 دولارًا أمريكيًّا.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:23 PM

بالفيديو: مزود بنصف كيلو من الذهب.. "آيفون" تطرح "الهاتف الأغلى في العالم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شركة "كافيار" المتخصصة في تصنيع المنتجات الذهبية، نسخة استثنائية من هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، الذي وصفته بأنه سيكون "أغلى هاتف في العالم".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "آيفون 11 برو ماكس" سيتم تزويد الجهة الخلفية الخاصة به بنصف كيلو من الذهب الخالص عيار 18.

ومن المقرر أن يتم طرح هذا الهاتف بسعر خرافي يصل إلى 70 ألف دولار للنسخة العادية، و71 ألف و520 دولارًا أمريكيًّا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت.

كما أشارت "كافيار" إلى أنها ستطرح نسخة أخرى أقل سعرًا، ولكن من دون نصف كيلو من الذهب؛ حيث سيتم تزويدها فقط بأحجار كريمة أو الأجرام السماوية من كوكب المريخ أو القمر أو النيازك.

وسيتراوح سعر تلك النسخة الفضائية من "آيفون 11 برو ماكس" ما بين 8100 دولار أمريكي و8260 دولارًا أمريكيًّا.

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