دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة. وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن المنامة مع الرياض ووقوفها الكامل معها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها. وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-23 دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن المنامة مع الرياض ووقوفها الكامل معها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.



وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 11:15 PM

البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي أعربت عن تضامن المنامة مع الرياض ووقوفها الكامل معها في كل ما يحفظ أمنها





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دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن المنامة مع الرياض ووقوفها الكامل معها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.



وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.