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بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية بلندن

في الأسبوعين المقبلين لمواجهة الانتشار السريع لكورونا

قال صادق خان رئيس بلدية لندن "أمس الجمعة"، إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين؛ لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

ويوم الأربعاء، كشف وزير التعليم جافين ويليامسون؛ عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية، وفتح معظم المدارس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاماً، في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد.

ووفقاً للخطة تقرّر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضرراً في البلاد، ومنها بعض أجزاء لندن.. لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرّر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت.

وقال رئيس بلدية لندن على تويتر "أدركت الحكومة المنطق أخيراً وغيّرت قرارها".. وأضاف "جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى المعاملة نفسها".

وأضاف "هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم، على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين".

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية بلندن
سبق

قال صادق خان رئيس بلدية لندن "أمس الجمعة"، إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين؛ لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

ويوم الأربعاء، كشف وزير التعليم جافين ويليامسون؛ عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية، وفتح معظم المدارس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاماً، في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد.

ووفقاً للخطة تقرّر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضرراً في البلاد، ومنها بعض أجزاء لندن.. لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرّر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت.

وقال رئيس بلدية لندن على تويتر "أدركت الحكومة المنطق أخيراً وغيّرت قرارها".. وأضاف "جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى المعاملة نفسها".

وأضاف "هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم، على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين".

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
11:36 AM
اخر تعديل
02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
01:55 PM

بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية بلندن

في الأسبوعين المقبلين لمواجهة الانتشار السريع لكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صادق خان رئيس بلدية لندن "أمس الجمعة"، إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين؛ لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

ويوم الأربعاء، كشف وزير التعليم جافين ويليامسون؛ عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية، وفتح معظم المدارس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاماً، في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد.

ووفقاً للخطة تقرّر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضرراً في البلاد، ومنها بعض أجزاء لندن.. لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرّر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت.

وقال رئيس بلدية لندن على تويتر "أدركت الحكومة المنطق أخيراً وغيّرت قرارها".. وأضاف "جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى المعاملة نفسها".

وأضاف "هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم، على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين".

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