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معارك عنيفة بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي

"أحمد" اتهمها بسرقة معدات عسكرية

أفادت مصادر دبلوماسية بأن معارك عنيفة اندلعت في منطقة تيغراي الإثيوبية اليوم الأربعاء بعد أن أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن عمليات عسكرية ردًّا على ما ذكر أنه "هجوم على القوات الفيدرالية".

وأضاف بأن قتالاً عنيفًا، بما في ذلك قصف مدفعي، اندلع في المنطقة الشمالية المتاخمة لإريتريا.

من جهته، قال مكتب "أحمد" في بيان نقلته "رويترز": "إن جبهة تحرير تيغراي الشعبية حاولت في ساعة مبكرة من صباح اليوم سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الفيدرالية المتمركزة هناك".

وأضاف: "تم تجاوز آخر خط أحمر بهجمات هذا الصباح؛ وبالتالي اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى مواجهة عسكرية، الهدف منها هو منع عدم الاستقرار الذي يجتاح البلاد والمنطقة".

وبيّن المكتب أن الحكومة الاتحادية أعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في تيغراي؛ ليشرف عليها رئيس أركان القوات المسلحة.


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معارك عنيفة بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي
سبق

أفادت مصادر دبلوماسية بأن معارك عنيفة اندلعت في منطقة تيغراي الإثيوبية اليوم الأربعاء بعد أن أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن عمليات عسكرية ردًّا على ما ذكر أنه "هجوم على القوات الفيدرالية".

وأضاف بأن قتالاً عنيفًا، بما في ذلك قصف مدفعي، اندلع في المنطقة الشمالية المتاخمة لإريتريا.

من جهته، قال مكتب "أحمد" في بيان نقلته "رويترز": "إن جبهة تحرير تيغراي الشعبية حاولت في ساعة مبكرة من صباح اليوم سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الفيدرالية المتمركزة هناك".

وأضاف: "تم تجاوز آخر خط أحمر بهجمات هذا الصباح؛ وبالتالي اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى مواجهة عسكرية، الهدف منها هو منع عدم الاستقرار الذي يجتاح البلاد والمنطقة".

وبيّن المكتب أن الحكومة الاتحادية أعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في تيغراي؛ ليشرف عليها رئيس أركان القوات المسلحة.


04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
08:21 PM

معارك عنيفة بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي

"أحمد" اتهمها بسرقة معدات عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر دبلوماسية بأن معارك عنيفة اندلعت في منطقة تيغراي الإثيوبية اليوم الأربعاء بعد أن أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن عمليات عسكرية ردًّا على ما ذكر أنه "هجوم على القوات الفيدرالية".

وأضاف بأن قتالاً عنيفًا، بما في ذلك قصف مدفعي، اندلع في المنطقة الشمالية المتاخمة لإريتريا.

من جهته، قال مكتب "أحمد" في بيان نقلته "رويترز": "إن جبهة تحرير تيغراي الشعبية حاولت في ساعة مبكرة من صباح اليوم سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الفيدرالية المتمركزة هناك".

وأضاف: "تم تجاوز آخر خط أحمر بهجمات هذا الصباح؛ وبالتالي اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى مواجهة عسكرية، الهدف منها هو منع عدم الاستقرار الذي يجتاح البلاد والمنطقة".

وبيّن المكتب أن الحكومة الاتحادية أعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في تيغراي؛ ليشرف عليها رئيس أركان القوات المسلحة.


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