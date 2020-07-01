"الصحة" تكشف نسب الحالات الجديدة: 65 % ذكور و35 % إناث و4 %كبار السن و10 % أطفال

59767 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3402 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 194225 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 59767 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2272 حالة حرجة.
كما سجلت عدد 1994 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 132760 حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 3402 حالة، 35% من الحالات للإناث، و65% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.
كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالات، بإضافة 49 حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 35173 فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1674487 فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 10487022 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 5366332 حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي 511546 حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3402 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 194225 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 59767 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2272 حالة حرجة.
كما سجلت عدد 1994 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 132760 حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 3402 حالة، 35% من الحالات للإناث، و65% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.
كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالات، بإضافة 49 حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 35173 فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1674487 فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 10487022 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 5366332 حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي 511546 حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3402 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 194225 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 59767 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2272 حالة حرجة.
كما سجلت عدد 1994 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 132760 حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 3402 حالة، 35% من الحالات للإناث، و65% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.
كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالات، بإضافة 49 حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 35173 فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1674487 فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 10487022 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 5366332 حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي 511546 حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.