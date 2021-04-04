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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطةً وأتربةً مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعلا والعيص وخيبر، مبيناً أن الحالة سوف تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربةً مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطةً وأتربةً مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعلا والعيص وخيبر، مبيناً أن الحالة سوف تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربةً مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
08:30 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطةً وأتربةً مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعلا والعيص وخيبر، مبيناً أن الحالة سوف تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربةً مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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