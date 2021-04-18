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القادسية: إصابة "أدسون" بالرباط.. انتهى موسم اللاعب

أعلن ناي القادسية إصابة البرازيلي أدسون داكروز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالرباط الصليبي؛ وبالتالي إنهاء الموسم الرياضي للاعب بعد أن أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي أمس السبت وجود قَطْع كامل، وحاجته إلى تدخُّل جراحي.

وسيُجري اللاعب العملية الجراحية والتأهيل في بلاده، حسب طلبه، على أن يتكفل النادي بكامل مصاريف العملية.

وتعرَّض اللاعب البرازيلي إلى إصابة في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 10 إبريل الجاري.

ناي القادسية أدسون داكروز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية: إصابة "أدسون" بالرباط.. انتهى موسم اللاعب
سبق

أعلن ناي القادسية إصابة البرازيلي أدسون داكروز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالرباط الصليبي؛ وبالتالي إنهاء الموسم الرياضي للاعب بعد أن أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي أمس السبت وجود قَطْع كامل، وحاجته إلى تدخُّل جراحي.

وسيُجري اللاعب العملية الجراحية والتأهيل في بلاده، حسب طلبه، على أن يتكفل النادي بكامل مصاريف العملية.

وتعرَّض اللاعب البرازيلي إلى إصابة في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 10 إبريل الجاري.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
12:25 AM

القادسية: إصابة "أدسون" بالرباط.. انتهى موسم اللاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ناي القادسية إصابة البرازيلي أدسون داكروز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالرباط الصليبي؛ وبالتالي إنهاء الموسم الرياضي للاعب بعد أن أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي أمس السبت وجود قَطْع كامل، وحاجته إلى تدخُّل جراحي.

وسيُجري اللاعب العملية الجراحية والتأهيل في بلاده، حسب طلبه، على أن يتكفل النادي بكامل مصاريف العملية.

وتعرَّض اللاعب البرازيلي إلى إصابة في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 10 إبريل الجاري.

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