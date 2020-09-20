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"مسام": نزع 4317 لغمًا وذخيرة غير منفجرة في 3 أسابيع

الردفاني: أكثر من 1700 لغم مضاد للأفراد منذ بدء المشروع

أعلنت غرفة عمليات مشروع #مسام: أن فِرَق المشروع، نزعت منذ 29 أغسطس الماضي وحتى 18 سبتمبر الجاري 4317 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

كما أشار قائد الفريق 18 أحمد الردفاني، إلى أن الفريق تمكّن منذ بدأ عمله بمشروع "مسام" من نزع أكثر من 1700 لغم مضاد للأفراد، منها 500 تم نزعها من قرى مديرية قعطبة.

مسام انتزاع ألغام

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"مسام": نزع 4317 لغمًا وذخيرة غير منفجرة في 3 أسابيع
سبق

أعلنت غرفة عمليات مشروع #مسام: أن فِرَق المشروع، نزعت منذ 29 أغسطس الماضي وحتى 18 سبتمبر الجاري 4317 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

كما أشار قائد الفريق 18 أحمد الردفاني، إلى أن الفريق تمكّن منذ بدأ عمله بمشروع "مسام" من نزع أكثر من 1700 لغم مضاد للأفراد، منها 500 تم نزعها من قرى مديرية قعطبة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
10:28 AM

"مسام": نزع 4317 لغمًا وذخيرة غير منفجرة في 3 أسابيع

الردفاني: أكثر من 1700 لغم مضاد للأفراد منذ بدء المشروع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت غرفة عمليات مشروع #مسام: أن فِرَق المشروع، نزعت منذ 29 أغسطس الماضي وحتى 18 سبتمبر الجاري 4317 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

كما أشار قائد الفريق 18 أحمد الردفاني، إلى أن الفريق تمكّن منذ بدأ عمله بمشروع "مسام" من نزع أكثر من 1700 لغم مضاد للأفراد، منها 500 تم نزعها من قرى مديرية قعطبة.

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