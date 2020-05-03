"الصحة" تجري أكثر من 12 ألف فحص لفيروس كورونا خلال 24 ساعة
بلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس "كورونا" حتى الآن 352555 فحصاً.
وبذلك يتضح بأن الفحوصات التي أجرتها الوزارة أمس بلغ 12780 فحصًا.
وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة" تجري أكثر من 12 ألف فحص لفيروس كورونا خلال 24 ساعة
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-05-03
بلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس "كورونا" حتى الآن 352555 فحصاً.
وبذلك يتضح بأن الفحوصات التي أجرتها الوزارة أمس بلغ 12780 فحصًا.
وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
04:02 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:16 PM
"الصحة" تجري أكثر من 12 ألف فحص لفيروس كورونا خلال 24 ساعة
بلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس "كورونا" حتى الآن 352555 فحصاً.
وبذلك يتضح بأن الفحوصات التي أجرتها الوزارة أمس بلغ 12780 فحصًا.
وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.