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"التعليم" تتيح الاستعلام عن نتائج الفصل الأول عبر نظام نور

باركت الوزارة لأبنائها الطلاب الناجحين في مراحل التعليم العام

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحتها بدءاً من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال #نظام_نور.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة: تتيح #وزارة_التعليم بدءاً من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال #نظام_نور، وتبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام.
النتائج عبر الرابط التالي: https://noorresults.moe.gov.sa/Results/SemesterNotification.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تتيح الاستعلام عن نتائج الفصل الأول عبر نظام نور
سبق

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحتها بدءاً من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال #نظام_نور.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة: تتيح #وزارة_التعليم بدءاً من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال #نظام_نور، وتبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام.
النتائج عبر الرابط التالي: https://noorresults.moe.gov.sa/Results/SemesterNotification.aspx

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
03:06 PM

"التعليم" تتيح الاستعلام عن نتائج الفصل الأول عبر نظام نور

باركت الوزارة لأبنائها الطلاب الناجحين في مراحل التعليم العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التعليم عن إتاحتها بدءاً من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال #نظام_نور.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة: تتيح #وزارة_التعليم بدءاً من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال #نظام_نور، وتبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام.
النتائج عبر الرابط التالي: https://noorresults.moe.gov.sa/Results/SemesterNotification.aspx

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