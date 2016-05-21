النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صادرات النفط السعودية تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في مارس

وصلت 7.140 مليون برميل يوميًّا مقابل 6.977 في فبراير

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.140 مليون برميل يوميًّا في مارس من 6.977 مليون برميل يوميًّا في فبراير.

ووفق "رويترز" تُقَدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.

ووفق "رويترز" فعند الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولارًا للبرميل، مرتفعة 21 سنتًا أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا أو 0.5% إلى 63.41 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
صادرات النفط السعودية تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في مارس
سبق

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.140 مليون برميل يوميًّا في مارس من 6.977 مليون برميل يوميًّا في فبراير.

ووفق "رويترز" تُقَدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.

ووفق "رويترز" فعند الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولارًا للبرميل، مرتفعة 21 سنتًا أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا أو 0.5% إلى 63.41 دولارًا للبرميل.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
01:49 PM

صادرات النفط السعودية تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في مارس

وصلت 7.140 مليون برميل يوميًّا مقابل 6.977 في فبراير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,841

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.140 مليون برميل يوميًّا في مارس من 6.977 مليون برميل يوميًّا في فبراير.

ووفق "رويترز" تُقَدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.

ووفق "رويترز" فعند الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولارًا للبرميل، مرتفعة 21 سنتًا أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا أو 0.5% إلى 63.41 دولارًا للبرميل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة