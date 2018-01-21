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بريطانيا تسجل 107364 إصابة جديدة بكورونا و330 وفاة

إجمالي الإصابات 15,613,283حالة والوفيات 153,202شخص

سجّلت بريطانيا 107364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و330 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,613,283، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,202.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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بريطانيا تسجل 107364 إصابة جديدة بكورونا و330 وفاة
سبق

سجّلت بريطانيا 107364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و330 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,613,283، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,202.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:47 PM

بريطانيا تسجل 107364 إصابة جديدة بكورونا و330 وفاة

إجمالي الإصابات 15,613,283حالة والوفيات 153,202شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 107364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و330 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,613,283، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,202.

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