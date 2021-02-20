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إعفاء الدبلوماسيين في السعودية من استخدام "توكلنا" والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية

بعد تلقي "الخارجية" ما يفيد بمنعهم من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم التطبيق

صدرت توجيهات إلى جميع المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بإعفاء الدبلوماسيين من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء ببطاقة الهوية الدبلوماسية.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بعد أن طلبت السفارات المعتمدة لدى السعودية إعفاء دبلوماسييها من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية للجهات الأمنية وخلافه.

وتلقت وزارة الخارجية السعودية ما يفيد بمنع بعض منسوبيها من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم التطبيق.

تطبيق توكلنا فيروس كورونا الجديد

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إعفاء الدبلوماسيين في السعودية من استخدام "توكلنا" والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية
سبق

صدرت توجيهات إلى جميع المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بإعفاء الدبلوماسيين من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء ببطاقة الهوية الدبلوماسية.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بعد أن طلبت السفارات المعتمدة لدى السعودية إعفاء دبلوماسييها من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية للجهات الأمنية وخلافه.

وتلقت وزارة الخارجية السعودية ما يفيد بمنع بعض منسوبيها من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم التطبيق.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
01:37 AM

إعفاء الدبلوماسيين في السعودية من استخدام "توكلنا" والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية

بعد تلقي "الخارجية" ما يفيد بمنعهم من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم التطبيق

A A A
خالد علي - الرياض
5
3,387

صدرت توجيهات إلى جميع المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بإعفاء الدبلوماسيين من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء ببطاقة الهوية الدبلوماسية.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بعد أن طلبت السفارات المعتمدة لدى السعودية إعفاء دبلوماسييها من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية للجهات الأمنية وخلافه.

وتلقت وزارة الخارجية السعودية ما يفيد بمنع بعض منسوبيها من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم التطبيق.

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