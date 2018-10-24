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وزير الطاقة: قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية ونحن قادرون على ذلك

قال: نقدّم دعماً كبيراً للكوادر الشابة ونركّز على التمكين والثقة والعمل الجماعي

قال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في #قمة_الشباب_الأخضر، قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وأطلقنا شارة البداية ونحن قادرون على ذلك.

وأضاف: يجب أن نفكر دائماً في التقنيات والعمل الدولي البناء لمعالجة التحديات البيئية.. رؤية 2030 محفز كبير للشباب.

وتابع: نقدّم دعماً كبيراً للكوادر الشابة في وزارة الطاقة، ونركز على التمكين والثقة والعمل الجماعي لدعم فريق العمل.

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وزير الطاقة: قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية ونحن قادرون على ذلك
سبق

قال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في #قمة_الشباب_الأخضر، قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وأطلقنا شارة البداية ونحن قادرون على ذلك.

وأضاف: يجب أن نفكر دائماً في التقنيات والعمل الدولي البناء لمعالجة التحديات البيئية.. رؤية 2030 محفز كبير للشباب.

وتابع: نقدّم دعماً كبيراً للكوادر الشابة في وزارة الطاقة، ونركز على التمكين والثقة والعمل الجماعي لدعم فريق العمل.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:34 AM

وزير الطاقة: قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية ونحن قادرون على ذلك

قال: نقدّم دعماً كبيراً للكوادر الشابة ونركّز على التمكين والثقة والعمل الجماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,280

قال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في #قمة_الشباب_الأخضر، قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وأطلقنا شارة البداية ونحن قادرون على ذلك.

وأضاف: يجب أن نفكر دائماً في التقنيات والعمل الدولي البناء لمعالجة التحديات البيئية.. رؤية 2030 محفز كبير للشباب.

وتابع: نقدّم دعماً كبيراً للكوادر الشابة في وزارة الطاقة، ونركز على التمكين والثقة والعمل الجماعي لدعم فريق العمل.

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