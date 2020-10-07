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جدة.. إزالة 9 أحواش مخالفة بدون مستمسكات شرعية أقيمت على أراضٍ حكومية

نفّذتها بلدية طيبة الفرعية.. استغلها مخالفون بهدف البناء عليها بعيداً عن عين الرقيب

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة تسعة أحواش المخالفة أقيمت على أراضٍ حكومية بمساحة 22.000م2 دون مستمسكات شرعية.

وبين رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر موقع بحي البدر بنطاق البلدية، والتي استغلها مخالفون بهدف البناء عليها بعيداً عن عين الرقيب دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات عليها، حيث باشرت آليات البلدية المواقع المحصورة ونفذت أعمال إزالة الأحواش على الفور.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في مراقبة الأراضي ومنع التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري، من خلال الجولات الرقابية على المواقع التي يكثر التعدي عليها، لضمان عدم نشوء أي تعدي، أو إحداث على الأراضي الحكومية.

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جدة.. إزالة 9 أحواش مخالفة بدون مستمسكات شرعية أقيمت على أراضٍ حكومية
سبق

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة تسعة أحواش المخالفة أقيمت على أراضٍ حكومية بمساحة 22.000م2 دون مستمسكات شرعية.

وبين رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر موقع بحي البدر بنطاق البلدية، والتي استغلها مخالفون بهدف البناء عليها بعيداً عن عين الرقيب دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات عليها، حيث باشرت آليات البلدية المواقع المحصورة ونفذت أعمال إزالة الأحواش على الفور.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في مراقبة الأراضي ومنع التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري، من خلال الجولات الرقابية على المواقع التي يكثر التعدي عليها، لضمان عدم نشوء أي تعدي، أو إحداث على الأراضي الحكومية.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
03:27 PM

جدة.. إزالة 9 أحواش مخالفة بدون مستمسكات شرعية أقيمت على أراضٍ حكومية

نفّذتها بلدية طيبة الفرعية.. استغلها مخالفون بهدف البناء عليها بعيداً عن عين الرقيب

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
5
9,381

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة تسعة أحواش المخالفة أقيمت على أراضٍ حكومية بمساحة 22.000م2 دون مستمسكات شرعية.

وبين رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر موقع بحي البدر بنطاق البلدية، والتي استغلها مخالفون بهدف البناء عليها بعيداً عن عين الرقيب دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات عليها، حيث باشرت آليات البلدية المواقع المحصورة ونفذت أعمال إزالة الأحواش على الفور.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في مراقبة الأراضي ومنع التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري، من خلال الجولات الرقابية على المواقع التي يكثر التعدي عليها، لضمان عدم نشوء أي تعدي، أو إحداث على الأراضي الحكومية.

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