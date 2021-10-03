النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السلطات العُمانية: مركز #إعصار_شاهين يبعد 80 كم عن #مسقط

أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية

قالت السلطات العُمانية، اليوم الأحد، إن مركز إعصار شاهين اقترب من السواحل العُمانية، حيث يبعد 80 كيلو متراً عن العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية، الأحد، إن أمطاراً شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العُماني، بأن سرعة الرياح وصلت إلى 135 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 80 كلم من مسقط.

من جهته، أفاد الدفاع المدني العُماني، بأنه تمّت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تمّ إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية، فيما أعلنت السلطات اليوم الأحد وغداً الإثنين إجازة رسمية للمصالح والمدارس.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرُّك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عُمان، مشيراً إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلو متراً، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم في الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السلطات العُمانية: مركز #إعصار_شاهين يبعد 80 كم عن #مسقط
سبق

قالت السلطات العُمانية، اليوم الأحد، إن مركز إعصار شاهين اقترب من السواحل العُمانية، حيث يبعد 80 كيلو متراً عن العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية، الأحد، إن أمطاراً شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العُماني، بأن سرعة الرياح وصلت إلى 135 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 80 كلم من مسقط.

من جهته، أفاد الدفاع المدني العُماني، بأنه تمّت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تمّ إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية، فيما أعلنت السلطات اليوم الأحد وغداً الإثنين إجازة رسمية للمصالح والمدارس.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرُّك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عُمان، مشيراً إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلو متراً، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم في الساعة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
08:40 AM

السلطات العُمانية: مركز #إعصار_شاهين يبعد 80 كم عن #مسقط

أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,609

قالت السلطات العُمانية، اليوم الأحد، إن مركز إعصار شاهين اقترب من السواحل العُمانية، حيث يبعد 80 كيلو متراً عن العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية، الأحد، إن أمطاراً شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العُماني، بأن سرعة الرياح وصلت إلى 135 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 80 كلم من مسقط.

من جهته، أفاد الدفاع المدني العُماني، بأنه تمّت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تمّ إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية، فيما أعلنت السلطات اليوم الأحد وغداً الإثنين إجازة رسمية للمصالح والمدارس.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرُّك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عُمان، مشيراً إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلو متراً، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم في الساعة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,168
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,796
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة