رفع مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف الملحم، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، سائلًا الله - عزّ وجلّ - أن يوفقهما لخدمة الدين والوطن، ويديم عزّهما. وقال: إن قدوم الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد الغالية؛ يمثل حدثاً تاريخياً مهماً للشعب السعودي الكريم. وأضاف أن الكل هنا سعيد بهذه الذكرى المباركة، لنحتفي بها جميعاً وملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء. ونوه إلى المشروعات العملاقة التي شملت كل القطاعات المهمة في هذه البلاد الغالية حتى باتت المملكة العربية السعودية تنافس كُبرى الدول العالمية بمشروعاتها التي هي مصدر فخر وسعادة لكل مواطن سعودي. وتابع: "حرص قيادتنا الرشيدة - أعزها الله - على توفير كل احتياجات المواطن؛ مما جعل القيادة والشعب يعيشان لحمة وطنية جسدت أسمى معاني الولاء والوفاء بين الراعي والرعية؛ فوطننا - ولله الحمد - يعيش في نماءٍ ورخاءٍ واستقرارٍ لا مثيل له؛ مقارنة بما حدث ويحدث في الكثير من البلدان التي عانت وما زالت تعاني من انعدام الأمن والفوضى، ولكن بلادنا في عهد سلمان الحزم ومحمد العزم ظلت آمنة شامخة مستقرة بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها ولاة الأمر". وأردف يوسف الملحم: "المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تواصل الإنجازات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية؛ مما يجعل المملكة تنافس دول العالم في ظل رؤية حكيمة ٢٠٣٠، وكوننا في المؤسسات التعليمية لنجد حرص قيادتنا الرشيدة على سلامة الجميع في هذه الظروف الاستثنائية وتوفير المنصات الرقمية التعليمية".

مدير تعليم المجمعة: ذكرى البيعة حدث تاريخي مهم للشعب السعودي فلاح الجوفان سبق 2020-11-18 رفع مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف الملحم، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، سائلًا الله - عزّ وجلّ - أن يوفقهما لخدمة الدين والوطن، ويديم عزّهما.



وقال: إن قدوم الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد الغالية؛ يمثل حدثاً تاريخياً مهماً للشعب السعودي الكريم.



وأضاف أن الكل هنا سعيد بهذه الذكرى المباركة، لنحتفي بها جميعاً وملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء.



ونوه إلى المشروعات العملاقة التي شملت كل القطاعات المهمة في هذه البلاد الغالية حتى باتت المملكة العربية السعودية تنافس كُبرى الدول العالمية بمشروعاتها التي هي مصدر فخر وسعادة لكل مواطن سعودي.



وتابع: "حرص قيادتنا الرشيدة - أعزها الله - على توفير كل احتياجات المواطن؛ مما جعل القيادة والشعب يعيشان لحمة وطنية جسدت أسمى معاني الولاء والوفاء بين الراعي والرعية؛ فوطننا - ولله الحمد - يعيش في نماءٍ ورخاءٍ واستقرارٍ لا مثيل له؛ مقارنة بما حدث ويحدث في الكثير من البلدان التي عانت وما زالت تعاني من انعدام الأمن والفوضى، ولكن بلادنا في عهد سلمان الحزم ومحمد العزم ظلت آمنة شامخة مستقرة بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها ولاة الأمر".



وأردف يوسف الملحم: "المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تواصل الإنجازات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية؛ مما يجعل المملكة تنافس دول العالم في ظل رؤية حكيمة ٢٠٣٠، وكوننا في المؤسسات التعليمية لنجد حرص قيادتنا الرشيدة على سلامة الجميع في هذه الظروف الاستثنائية وتوفير المنصات الرقمية التعليمية".

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 07:49 PM

مدير تعليم المجمعة: ذكرى البيعة حدث تاريخي مهم للشعب السعودي أكد أنه في عهد خادم الحرمين تتواصل الإنجازات التنموية





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رفع مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف الملحم، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، سائلًا الله - عزّ وجلّ - أن يوفقهما لخدمة الدين والوطن، ويديم عزّهما.



وقال: إن قدوم الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد الغالية؛ يمثل حدثاً تاريخياً مهماً للشعب السعودي الكريم.



وأضاف أن الكل هنا سعيد بهذه الذكرى المباركة، لنحتفي بها جميعاً وملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء.



ونوه إلى المشروعات العملاقة التي شملت كل القطاعات المهمة في هذه البلاد الغالية حتى باتت المملكة العربية السعودية تنافس كُبرى الدول العالمية بمشروعاتها التي هي مصدر فخر وسعادة لكل مواطن سعودي.



وتابع: "حرص قيادتنا الرشيدة - أعزها الله - على توفير كل احتياجات المواطن؛ مما جعل القيادة والشعب يعيشان لحمة وطنية جسدت أسمى معاني الولاء والوفاء بين الراعي والرعية؛ فوطننا - ولله الحمد - يعيش في نماءٍ ورخاءٍ واستقرارٍ لا مثيل له؛ مقارنة بما حدث ويحدث في الكثير من البلدان التي عانت وما زالت تعاني من انعدام الأمن والفوضى، ولكن بلادنا في عهد سلمان الحزم ومحمد العزم ظلت آمنة شامخة مستقرة بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها ولاة الأمر".



وأردف يوسف الملحم: "المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تواصل الإنجازات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية؛ مما يجعل المملكة تنافس دول العالم في ظل رؤية حكيمة ٢٠٣٠، وكوننا في المؤسسات التعليمية لنجد حرص قيادتنا الرشيدة على سلامة الجميع في هذه الظروف الاستثنائية وتوفير المنصات الرقمية التعليمية".