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السعودية تبحث عن 1000 ممرضة فلبينية برواتب تصل إلى 4100 ريال

يجب ألا تقل خبرتهن عن سنة مع زيادة 295 ريالاً عن كل عام إضافي

كشفت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج عن طلب السعودية 1000 ممرضة متخصصة برواتب تصل إلى 4100 ريال سعودي مع زيادة 295 ريالاً عن كل سنة إضافية من الخبرة.

وقالت تقارير فلبينية إن المتقدمات يجب أن يكنَّ حاصلات على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وحاصلات على ترخيص من لجنة التنظيم المهني، ويجب أن لا تقل خبرتهن عن سنة واحدة.

وطالبت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج المتقدمات بضرورة تسليم مستنداتهن الأصلية نهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ المقابلات في شهر يوليو المقبل.

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السعودية تبحث عن 1000 ممرضة فلبينية برواتب تصل إلى 4100 ريال
سبق

كشفت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج عن طلب السعودية 1000 ممرضة متخصصة برواتب تصل إلى 4100 ريال سعودي مع زيادة 295 ريالاً عن كل سنة إضافية من الخبرة.

وقالت تقارير فلبينية إن المتقدمات يجب أن يكنَّ حاصلات على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وحاصلات على ترخيص من لجنة التنظيم المهني، ويجب أن لا تقل خبرتهن عن سنة واحدة.

وطالبت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج المتقدمات بضرورة تسليم مستنداتهن الأصلية نهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ المقابلات في شهر يوليو المقبل.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:38 AM

السعودية تبحث عن 1000 ممرضة فلبينية برواتب تصل إلى 4100 ريال

يجب ألا تقل خبرتهن عن سنة مع زيادة 295 ريالاً عن كل عام إضافي

A A A
خالد علي - الرياض
13
8,827

كشفت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج عن طلب السعودية 1000 ممرضة متخصصة برواتب تصل إلى 4100 ريال سعودي مع زيادة 295 ريالاً عن كل سنة إضافية من الخبرة.

وقالت تقارير فلبينية إن المتقدمات يجب أن يكنَّ حاصلات على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وحاصلات على ترخيص من لجنة التنظيم المهني، ويجب أن لا تقل خبرتهن عن سنة واحدة.

وطالبت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج المتقدمات بضرورة تسليم مستنداتهن الأصلية نهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ المقابلات في شهر يوليو المقبل.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,513
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,350
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,374
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,145

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