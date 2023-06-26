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بالصور.. رئيس كوريا وولي العهد يدشنان مصفاة S-Oil الكورية

بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكثر من 500 رجل أعمال

دشن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مصفاة S-Oil الكورية.

وحضر حفل التدشين أيضًا، وزيرُ التجارة والصناعة والطاقة سونغ يون- مو، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر، بالإضافة إلى حوالى 500 من رجال الأعمال ومسؤولي المنظمات والهيئات العامة والمسؤولين الحكوميين.

وكان الرئيس "مون جاي إن" رئيس جمهورية كوريا، قد استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. رئيس كوريا وولي العهد يدشنان مصفاة S-Oil الكورية
سبق

دشن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مصفاة S-Oil الكورية.

وحضر حفل التدشين أيضًا، وزيرُ التجارة والصناعة والطاقة سونغ يون- مو، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر، بالإضافة إلى حوالى 500 من رجال الأعمال ومسؤولي المنظمات والهيئات العامة والمسؤولين الحكوميين.

وكان الرئيس "مون جاي إن" رئيس جمهورية كوريا، قد استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:20 PM

بالصور.. رئيس كوريا وولي العهد يدشنان مصفاة S-Oil الكورية

بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكثر من 500 رجل أعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,409

دشن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مصفاة S-Oil الكورية.

وحضر حفل التدشين أيضًا، وزيرُ التجارة والصناعة والطاقة سونغ يون- مو، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر، بالإضافة إلى حوالى 500 من رجال الأعمال ومسؤولي المنظمات والهيئات العامة والمسؤولين الحكوميين.

وكان الرئيس "مون جاي إن" رئيس جمهورية كوريا، قد استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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