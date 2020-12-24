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"روسو" اجتمع باللاعبين .."التكتيكية" تجهز النصر لمواجهة الحزم

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس استعداداته لمباراة الفريق القادمة مساء يوم الأحد أمام نادي الحزم على استاد "مرسول بارك".

في بداية الحصة التدريبية اجتماع المدير الفني الأرجنتيني "روسو" باللاعبين شرح لهم خطة الفريق في الأيام المقبلة، بعدها أجرى اللاعبون تمارين الجري بسرعات مختلفة، ثم تدريبات لياقية باستخدام الأجهزة، وطبق المدرب الأرجنتيني تمارين تكتيكية على جوانب مختلفة في مساحات محددة، واختتم التدريبات بإجراء مناورة على منتصف الملعب.

وسيواجه النصر خامس الترتيب بـ20 نقطة ضيفه الحزم متذيل جدول الترتيب بـ11نقطة يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"روسو" اجتمع باللاعبين .."التكتيكية" تجهز النصر لمواجهة الحزم
سبق

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس استعداداته لمباراة الفريق القادمة مساء يوم الأحد أمام نادي الحزم على استاد "مرسول بارك".

في بداية الحصة التدريبية اجتماع المدير الفني الأرجنتيني "روسو" باللاعبين شرح لهم خطة الفريق في الأيام المقبلة، بعدها أجرى اللاعبون تمارين الجري بسرعات مختلفة، ثم تدريبات لياقية باستخدام الأجهزة، وطبق المدرب الأرجنتيني تمارين تكتيكية على جوانب مختلفة في مساحات محددة، واختتم التدريبات بإجراء مناورة على منتصف الملعب.

وسيواجه النصر خامس الترتيب بـ20 نقطة ضيفه الحزم متذيل جدول الترتيب بـ11نقطة يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
11:00 PM

"روسو" اجتمع باللاعبين .."التكتيكية" تجهز النصر لمواجهة الحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس استعداداته لمباراة الفريق القادمة مساء يوم الأحد أمام نادي الحزم على استاد "مرسول بارك".

في بداية الحصة التدريبية اجتماع المدير الفني الأرجنتيني "روسو" باللاعبين شرح لهم خطة الفريق في الأيام المقبلة، بعدها أجرى اللاعبون تمارين الجري بسرعات مختلفة، ثم تدريبات لياقية باستخدام الأجهزة، وطبق المدرب الأرجنتيني تمارين تكتيكية على جوانب مختلفة في مساحات محددة، واختتم التدريبات بإجراء مناورة على منتصف الملعب.

وسيواجه النصر خامس الترتيب بـ20 نقطة ضيفه الحزم متذيل جدول الترتيب بـ11نقطة يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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