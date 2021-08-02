النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي

ما قدمته السعودية خلال أزمة كورونا غاية بالإنسانية

قال المواطن البوسني "أسعد"، إنه يتابع كثيراً أخبار المملكة العربية السعودية قديماً منذ تقديم المساعدات لبلاده إبان الحرب.

وأضاف في حديثه لـ"سبق": نشكر جلالة الملك وولي عهده- حفظهما الله- على جهودهما في مساعدة البوسنة والهرسك.

وأشار إلى أنه كذلك يتابع الأخبار والقرارات التي اتخذتها المملكة في جائحة كورونا، بتقديم العلاج للمواطنين وجميع القاطنين بالمملكة.

وأوضح "أسعد"، أن جهود المملكة لم تقتصر على مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل قدمت المساعدات لكل الدول التي تحتاج ذلك.

وتابع: "الجميل كذلك الذي اتخذته المملكة وهو غاية بالإنسانية وهو توفير العلاج حتى للمهاجرين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وهو عمل جيد".

واختتم المواطن البوسني "أسعد"، حديثه لـ"سبق"، قائلاً: "أتمنى للسعودية مزيداً من التقدم والرقي والأمن، كما أتمنى أن يوفقني الله وأذهب إلى السعودية كي أحج وأشرب من ماء زمزم فهي أمنية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي
سبق

قال المواطن البوسني "أسعد"، إنه يتابع كثيراً أخبار المملكة العربية السعودية قديماً منذ تقديم المساعدات لبلاده إبان الحرب.

وأضاف في حديثه لـ"سبق": نشكر جلالة الملك وولي عهده- حفظهما الله- على جهودهما في مساعدة البوسنة والهرسك.

وأشار إلى أنه كذلك يتابع الأخبار والقرارات التي اتخذتها المملكة في جائحة كورونا، بتقديم العلاج للمواطنين وجميع القاطنين بالمملكة.

وأوضح "أسعد"، أن جهود المملكة لم تقتصر على مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل قدمت المساعدات لكل الدول التي تحتاج ذلك.

وتابع: "الجميل كذلك الذي اتخذته المملكة وهو غاية بالإنسانية وهو توفير العلاج حتى للمهاجرين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وهو عمل جيد".

واختتم المواطن البوسني "أسعد"، حديثه لـ"سبق"، قائلاً: "أتمنى للسعودية مزيداً من التقدم والرقي والأمن، كما أتمنى أن يوفقني الله وأذهب إلى السعودية كي أحج وأشرب من ماء زمزم فهي أمنية".

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
08:10 PM

بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي

ما قدمته السعودية خلال أزمة كورونا غاية بالإنسانية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,058

قال المواطن البوسني "أسعد"، إنه يتابع كثيراً أخبار المملكة العربية السعودية قديماً منذ تقديم المساعدات لبلاده إبان الحرب.

وأضاف في حديثه لـ"سبق": نشكر جلالة الملك وولي عهده- حفظهما الله- على جهودهما في مساعدة البوسنة والهرسك.

وأشار إلى أنه كذلك يتابع الأخبار والقرارات التي اتخذتها المملكة في جائحة كورونا، بتقديم العلاج للمواطنين وجميع القاطنين بالمملكة.

وأوضح "أسعد"، أن جهود المملكة لم تقتصر على مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل قدمت المساعدات لكل الدول التي تحتاج ذلك.

وتابع: "الجميل كذلك الذي اتخذته المملكة وهو غاية بالإنسانية وهو توفير العلاج حتى للمهاجرين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وهو عمل جيد".

واختتم المواطن البوسني "أسعد"، حديثه لـ"سبق"، قائلاً: "أتمنى للسعودية مزيداً من التقدم والرقي والأمن، كما أتمنى أن يوفقني الله وأذهب إلى السعودية كي أحج وأشرب من ماء زمزم فهي أمنية".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,351
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,553
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,111

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة