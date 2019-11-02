كشف رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد بن محمد المسحل، عن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل واعتمادها. وقال المسحل في تصريح صحفي: إنه بموافقة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ قرار الموافقة على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل واعتمادها؛ وهو الاقتراح المقدم من قبل المجلس البلدي بالجبيل، والحمد لله على صدور الموافقة؛ حيث تم وبالتنسيق مع بلدية الجبيل على إعادة جميع مسميات المحافظة التاريخية لأحيائها، وتوزيع الأسماء على الأحياء حسب مسمياتها القديمة والمعروفة تاريخيًّا؛ مثل زوير والبري وأم سنان والمباركية والرياس والجبل وبرزان والطوية والجو والزبدة والصليلات وعينين والسيف الشرقي وشرق والصفاة وجبلة والبيضاء". واعتبر المسحل أن هذا القرار من أهم القرارات؛ حيث سيعيد للجبيل مسمياتها التاريخية ويحفظ تاريخها وهويتها للأجيال. يذكر أن أحياء محافظة الجبيل كانت تحمل المسميات التالية: (الحمراء - الدخل المحدود - الجوهرة - الخالدية - السروات - المرقاب).

"الشؤون البلدية" توافق على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء الجبيل محمد عبيد سبق 2019-11-02 كشف رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد بن محمد المسحل، عن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل واعتمادها.



وقال المسحل في تصريح صحفي: إنه بموافقة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ قرار الموافقة على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل واعتمادها؛ وهو الاقتراح المقدم من قبل المجلس البلدي بالجبيل، والحمد لله على صدور الموافقة؛ حيث تم وبالتنسيق مع بلدية الجبيل على إعادة جميع مسميات المحافظة التاريخية لأحيائها، وتوزيع الأسماء على الأحياء حسب مسمياتها القديمة والمعروفة تاريخيًّا؛ مثل زوير والبري وأم سنان والمباركية والرياس والجبل وبرزان والطوية والجو والزبدة والصليلات وعينين والسيف الشرقي وشرق والصفاة وجبلة والبيضاء".





واعتبر المسحل أن هذا القرار من أهم القرارات؛ حيث سيعيد للجبيل مسمياتها التاريخية ويحفظ تاريخها وهويتها للأجيال.



يذكر أن أحياء محافظة الجبيل كانت تحمل المسميات التالية: (الحمراء - الدخل المحدود - الجوهرة - الخالدية - السروات - المرقاب).

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 01:12 PM

"الشؤون البلدية" توافق على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء الجبيل توزيع واعتماد الأسماء حسب مسمياتها القديمة والمعروفة تاريخيًّا





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كشف رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد بن محمد المسحل، عن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل واعتمادها.



وقال المسحل في تصريح صحفي: إنه بموافقة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ قرار الموافقة على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل واعتمادها؛ وهو الاقتراح المقدم من قبل المجلس البلدي بالجبيل، والحمد لله على صدور الموافقة؛ حيث تم وبالتنسيق مع بلدية الجبيل على إعادة جميع مسميات المحافظة التاريخية لأحيائها، وتوزيع الأسماء على الأحياء حسب مسمياتها القديمة والمعروفة تاريخيًّا؛ مثل زوير والبري وأم سنان والمباركية والرياس والجبل وبرزان والطوية والجو والزبدة والصليلات وعينين والسيف الشرقي وشرق والصفاة وجبلة والبيضاء".





واعتبر المسحل أن هذا القرار من أهم القرارات؛ حيث سيعيد للجبيل مسمياتها التاريخية ويحفظ تاريخها وهويتها للأجيال.



يذكر أن أحياء محافظة الجبيل كانت تحمل المسميات التالية: (الحمراء - الدخل المحدود - الجوهرة - الخالدية - السروات - المرقاب).