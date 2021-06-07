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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بالعدل

في مختلف درجات السلك القضائي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بالعدل
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
03:10 PM

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بالعدل

في مختلف درجات السلك القضائي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,246

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

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