الفحوص الطبية والأشعة تؤكد إصابة ساريتش بالرباط الصليبي

الأهلي خسر خدمات اللاعب في الجولة الأخيرة من عمر الدوري

أثبتت الفحوص الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البوسني الفيس ساريتش؛ عن تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي والرائد ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع أحد الأطباء الجراحين، خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لتحديد طريقة التعامل مع الإصابة إما بإجراء العملية الجراحية أو الاكتفاء بالعلاج والتأهيل.