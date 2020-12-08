النفط ينخفض 1% بسبب ارتفاع إصابات "كورونا" والتوتر الأمريكي الصيني

رغم التأثير الإيجابي لاتفاق أوبك+ بشأن الإنتاج وارتفاع الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار النفط حوالى 1%، الاثنين؛ إذ غطى تصاعد الإصابات بفيروس كورونا وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على التأثير الإيجابي لاتفاق أوبك+ بشأن الإنتاج.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي، جلسة التداول، منخفضة 46 سنتًا، أو 0.9%، لتسجل عند التسوية 48.79 دولارًا للبرميل.

وبحسب "روسيا اليوم" تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتًا، أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 45.76 دولارًا للبرميل.

وكانت عقود الخامين القياسيين كليهما قد صعدت حوالى 2% الأسبوع الماضي، بعد أن اتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على زيادة الإنتاج بشكل طفيف بدءًا من يناير؛ لكن مع الإبقاء على الجانب الأكبر من التخفيضات الحالية في الإمدادات.

وقالت شركة البحوث الاقتصادية كابيتال إيكنوميكس في تقرير إنها تتوقع أن إنتاج أوبك+ سيرتفع بأقل مما يسمح به الاتفاق الجديد، بسبب تخفيضات تعويضية وطلب ضعيف في الربع الأول من العام القادم.

وعقب اتفاق أوبك+، زاد بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر برنت في الأجل الطويل إلى 47.50 دولارًا للبرميل من 45 دولارًا.

وعدّل البنك أيضًا توقعاته لسعر خام القياس الأمريكي في الأجل الطويل إلى 45 دولارًا للبرميل ارتفاعًا من 42.50 دولارًا.