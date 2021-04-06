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القيادة تعزي رئيس مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.

وقال الملك المفدى: " تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق ديدييه راتسيراكا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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القيادة تعزي رئيس مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.

وقال الملك المفدى: " تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق ديدييه راتسيراكا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
12:44 AM

القيادة تعزي رئيس مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.

وقال الملك المفدى: " تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق ديدييه راتسيراكا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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