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"جيم ولياقة" يحتفي مع "محمد المقبل" بإكماله 3000 حلقة

البرنامج يساعد على اتباع السلوكيات الصحية والرياضية المفيدة

احتفى برنامج "جيم ولياقة" في "إذاعة يو إف إم" بمذيع البرنامج محمد المقبل؛ بمناسبة إكمال البرنامج عدد 3000 حلقة في موسمه الـ 11، وذلك في حفل أنيق، شهده نخبة من أهل الفن والإعلام والرياضة في الرياض.

شارك في الحفل عددٌ كبير من المدعوين، يتقدمهم جميع رعاة برنامج "جيم ولياقة". وشهد الحفل كلمات متبادلة من قِبل إدارة البرنامج والمحتفى به، الذي تم تكريمه خلال الحفل بمناسبة وصول البرنامج للحلقة الـ3000.

ويُعد "جيم ولياقة"، الذي يُبثُّ عبر "إذاعة يو إف أم" منذ 11 عامًا من أكثر البرامج التثقيفية والتوعوية تميزًا في مجال الرياضة الصحية واللياقة البدنية. ويُبثُّ البرنامج الذي يعده ويقدمه المذيع محمد المقبل يوميًّا عند الحادية عشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، عدا يومَي الجمعة والسبت، ويتضمن الكثير والمفيد من باقات التوعية الصحية التي تستهدف مساعدة مختلف شرائح المجتمع على اتباع السلوكيات الصحية والرياضية المفيدة.

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"جيم ولياقة" يحتفي مع "محمد المقبل" بإكماله 3000 حلقة
سبق

احتفى برنامج "جيم ولياقة" في "إذاعة يو إف إم" بمذيع البرنامج محمد المقبل؛ بمناسبة إكمال البرنامج عدد 3000 حلقة في موسمه الـ 11، وذلك في حفل أنيق، شهده نخبة من أهل الفن والإعلام والرياضة في الرياض.

شارك في الحفل عددٌ كبير من المدعوين، يتقدمهم جميع رعاة برنامج "جيم ولياقة". وشهد الحفل كلمات متبادلة من قِبل إدارة البرنامج والمحتفى به، الذي تم تكريمه خلال الحفل بمناسبة وصول البرنامج للحلقة الـ3000.

ويُعد "جيم ولياقة"، الذي يُبثُّ عبر "إذاعة يو إف أم" منذ 11 عامًا من أكثر البرامج التثقيفية والتوعوية تميزًا في مجال الرياضة الصحية واللياقة البدنية. ويُبثُّ البرنامج الذي يعده ويقدمه المذيع محمد المقبل يوميًّا عند الحادية عشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، عدا يومَي الجمعة والسبت، ويتضمن الكثير والمفيد من باقات التوعية الصحية التي تستهدف مساعدة مختلف شرائح المجتمع على اتباع السلوكيات الصحية والرياضية المفيدة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:20 PM

"جيم ولياقة" يحتفي مع "محمد المقبل" بإكماله 3000 حلقة

البرنامج يساعد على اتباع السلوكيات الصحية والرياضية المفيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى برنامج "جيم ولياقة" في "إذاعة يو إف إم" بمذيع البرنامج محمد المقبل؛ بمناسبة إكمال البرنامج عدد 3000 حلقة في موسمه الـ 11، وذلك في حفل أنيق، شهده نخبة من أهل الفن والإعلام والرياضة في الرياض.

شارك في الحفل عددٌ كبير من المدعوين، يتقدمهم جميع رعاة برنامج "جيم ولياقة". وشهد الحفل كلمات متبادلة من قِبل إدارة البرنامج والمحتفى به، الذي تم تكريمه خلال الحفل بمناسبة وصول البرنامج للحلقة الـ3000.

ويُعد "جيم ولياقة"، الذي يُبثُّ عبر "إذاعة يو إف أم" منذ 11 عامًا من أكثر البرامج التثقيفية والتوعوية تميزًا في مجال الرياضة الصحية واللياقة البدنية. ويُبثُّ البرنامج الذي يعده ويقدمه المذيع محمد المقبل يوميًّا عند الحادية عشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، عدا يومَي الجمعة والسبت، ويتضمن الكثير والمفيد من باقات التوعية الصحية التي تستهدف مساعدة مختلف شرائح المجتمع على اتباع السلوكيات الصحية والرياضية المفيدة.

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