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تغريدات "غريق رفحاء" الدينية تشعل "تويتر" حزنًا على رحيله

"بن عقاب" دعا إلى طلب رضا الله وقراءة القرآن والاستغفار

تداول مغردون تغريدات دينية للمواطن فارس بن عقاب الرخيص الذي توفي غرقاً في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء قبل ثلاثة أيام.

وكان المتوفى قد دعا إلى طلب رضا الله وقراءة القرآن، وأشار إلى فضل الصدقة والاستغفار.

وقد نعى المغردون الراحل بعبارات مبكية تناولت مآثره ودماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية.

وانهالت كلمات الرثاء والتعزية والدعاء الصادق للراحل، وعبّر المغردون عن حزن عميق وفقد موجع وخسارة كبيرة شعرو بها وعاشوها.

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تغريدات "غريق رفحاء" الدينية تشعل "تويتر" حزنًا على رحيله
سبق

تداول مغردون تغريدات دينية للمواطن فارس بن عقاب الرخيص الذي توفي غرقاً في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء قبل ثلاثة أيام.

وكان المتوفى قد دعا إلى طلب رضا الله وقراءة القرآن، وأشار إلى فضل الصدقة والاستغفار.

وقد نعى المغردون الراحل بعبارات مبكية تناولت مآثره ودماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية.

وانهالت كلمات الرثاء والتعزية والدعاء الصادق للراحل، وعبّر المغردون عن حزن عميق وفقد موجع وخسارة كبيرة شعرو بها وعاشوها.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
05:21 PM
اخر تعديل
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
06:13 PM

تغريدات "غريق رفحاء" الدينية تشعل "تويتر" حزنًا على رحيله

"بن عقاب" دعا إلى طلب رضا الله وقراءة القرآن والاستغفار

A A A
عويد التومي - رفحاء
2
4,361

تداول مغردون تغريدات دينية للمواطن فارس بن عقاب الرخيص الذي توفي غرقاً في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء قبل ثلاثة أيام.

وكان المتوفى قد دعا إلى طلب رضا الله وقراءة القرآن، وأشار إلى فضل الصدقة والاستغفار.

وقد نعى المغردون الراحل بعبارات مبكية تناولت مآثره ودماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية.

وانهالت كلمات الرثاء والتعزية والدعاء الصادق للراحل، وعبّر المغردون عن حزن عميق وفقد موجع وخسارة كبيرة شعرو بها وعاشوها.

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