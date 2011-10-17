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"الجبر التجارية" تقدم كيا K8 في الرياض بارك

يتضمن تجارب قيادة خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر 2021

سوف يكون أهالي مدينة الرياض على موعد للتعرف على تحفة كيا الجديدة K8، بعد أن قررت شركة الجبر التجارية (وكلاء سيارات كيا) تقديمها أمام الجميع في مجمع الرياض بارك لمدة عشرة أيام خلال الفترة من 15- 24 أكتوبر الجاري.. وليس ذلك فقط؛ بل أيضًا سوف يحصل الراغبون في تجربتها على فرصة لقيادتها والتعرف عليها أكثر في ميدان تجارب القيادة الذي تم إعداده لهذه الغاية في الساحة الخارجية الخاصة بالمول.

وبهذه المناسبة رحّب وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية وكيل سيارات كيا، بأهالي مدينة الرياض وزوارها في موقع عرض رائعة كيا الجديدة سيارة K8 في مجمع الرياض بارك؛ مؤكدًا أن منسوبي الشركة المتواجدين في الموقع سوف يكونون سعداء بالإجابة على كل الاستفسارات وترتيب قيام الراغبين في تجربة المركبة في المنطقة المعدة لذلك تحت إشراف فريق متخصص لتقديم تجربة رائعة وآمنة بإذن الله.

وأضاف "بغدادي" قائلًا: "كما ذكرنا عند طرح هذه التحفة الفنية من كيا، أنها أول سيارة تحمل هوية كيا التصميمية وشعارها الجديدين، فكل جانب من سيارة K8 مصمم ليثير الإعجاب؛ من تصميمها المبهر إلى ما تقدمه من تكنولوجيا متطورة وأداء مبهر، ووددنا مشاركة عملائنا في مدينة الرياض للتعرف على جمال تصميم هذه التحفة وقوة أدائها في موقع يرتاده أعداد كبيرة من الزوار كما هو الحال في مول الرياض بارك، الذي يُعد من المواقع المميزة في عاصمتنا الحبيبة، وكعادتنا في شركة الجبر التجارية؛ نحرص على أن يكون عرضنا لمركبات كيا متزامنًا مع تجارب حية للقيادة لمنح فرصة كاملة أمام العملاء للتعرف على قوة أداء مركباتنا".

يُذكر أن سيارة كيا K8 وصلت إلى السوق السعودي في الربع الثالث من العام الجاري، وحظيت بأصداء رائعة نظير شكلها الجذاب وقوة الأداء الذي تتمتع به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبر التجارية" تقدم كيا K8 في الرياض بارك
سبق

سوف يكون أهالي مدينة الرياض على موعد للتعرف على تحفة كيا الجديدة K8، بعد أن قررت شركة الجبر التجارية (وكلاء سيارات كيا) تقديمها أمام الجميع في مجمع الرياض بارك لمدة عشرة أيام خلال الفترة من 15- 24 أكتوبر الجاري.. وليس ذلك فقط؛ بل أيضًا سوف يحصل الراغبون في تجربتها على فرصة لقيادتها والتعرف عليها أكثر في ميدان تجارب القيادة الذي تم إعداده لهذه الغاية في الساحة الخارجية الخاصة بالمول.

وبهذه المناسبة رحّب وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية وكيل سيارات كيا، بأهالي مدينة الرياض وزوارها في موقع عرض رائعة كيا الجديدة سيارة K8 في مجمع الرياض بارك؛ مؤكدًا أن منسوبي الشركة المتواجدين في الموقع سوف يكونون سعداء بالإجابة على كل الاستفسارات وترتيب قيام الراغبين في تجربة المركبة في المنطقة المعدة لذلك تحت إشراف فريق متخصص لتقديم تجربة رائعة وآمنة بإذن الله.

وأضاف "بغدادي" قائلًا: "كما ذكرنا عند طرح هذه التحفة الفنية من كيا، أنها أول سيارة تحمل هوية كيا التصميمية وشعارها الجديدين، فكل جانب من سيارة K8 مصمم ليثير الإعجاب؛ من تصميمها المبهر إلى ما تقدمه من تكنولوجيا متطورة وأداء مبهر، ووددنا مشاركة عملائنا في مدينة الرياض للتعرف على جمال تصميم هذه التحفة وقوة أدائها في موقع يرتاده أعداد كبيرة من الزوار كما هو الحال في مول الرياض بارك، الذي يُعد من المواقع المميزة في عاصمتنا الحبيبة، وكعادتنا في شركة الجبر التجارية؛ نحرص على أن يكون عرضنا لمركبات كيا متزامنًا مع تجارب حية للقيادة لمنح فرصة كاملة أمام العملاء للتعرف على قوة أداء مركباتنا".

يُذكر أن سيارة كيا K8 وصلت إلى السوق السعودي في الربع الثالث من العام الجاري، وحظيت بأصداء رائعة نظير شكلها الجذاب وقوة الأداء الذي تتمتع به.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
01:10 PM

"الجبر التجارية" تقدم كيا K8 في الرياض بارك

يتضمن تجارب قيادة خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سوف يكون أهالي مدينة الرياض على موعد للتعرف على تحفة كيا الجديدة K8، بعد أن قررت شركة الجبر التجارية (وكلاء سيارات كيا) تقديمها أمام الجميع في مجمع الرياض بارك لمدة عشرة أيام خلال الفترة من 15- 24 أكتوبر الجاري.. وليس ذلك فقط؛ بل أيضًا سوف يحصل الراغبون في تجربتها على فرصة لقيادتها والتعرف عليها أكثر في ميدان تجارب القيادة الذي تم إعداده لهذه الغاية في الساحة الخارجية الخاصة بالمول.

وبهذه المناسبة رحّب وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية وكيل سيارات كيا، بأهالي مدينة الرياض وزوارها في موقع عرض رائعة كيا الجديدة سيارة K8 في مجمع الرياض بارك؛ مؤكدًا أن منسوبي الشركة المتواجدين في الموقع سوف يكونون سعداء بالإجابة على كل الاستفسارات وترتيب قيام الراغبين في تجربة المركبة في المنطقة المعدة لذلك تحت إشراف فريق متخصص لتقديم تجربة رائعة وآمنة بإذن الله.

وأضاف "بغدادي" قائلًا: "كما ذكرنا عند طرح هذه التحفة الفنية من كيا، أنها أول سيارة تحمل هوية كيا التصميمية وشعارها الجديدين، فكل جانب من سيارة K8 مصمم ليثير الإعجاب؛ من تصميمها المبهر إلى ما تقدمه من تكنولوجيا متطورة وأداء مبهر، ووددنا مشاركة عملائنا في مدينة الرياض للتعرف على جمال تصميم هذه التحفة وقوة أدائها في موقع يرتاده أعداد كبيرة من الزوار كما هو الحال في مول الرياض بارك، الذي يُعد من المواقع المميزة في عاصمتنا الحبيبة، وكعادتنا في شركة الجبر التجارية؛ نحرص على أن يكون عرضنا لمركبات كيا متزامنًا مع تجارب حية للقيادة لمنح فرصة كاملة أمام العملاء للتعرف على قوة أداء مركباتنا".

يُذكر أن سيارة كيا K8 وصلت إلى السوق السعودي في الربع الثالث من العام الجاري، وحظيت بأصداء رائعة نظير شكلها الجذاب وقوة الأداء الذي تتمتع به.

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