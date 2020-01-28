النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير العدل يوجّه بتعيين "شروق الجدعان" نائبًا لشؤون النفقة

امرأة تتولى منصبًا قياديًّا في الصندوق

وجّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين "شروق بنت محمد الجدعان" نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًّا في الصندوق.

وعبّرت "الجدعان" عن شكرها لرئيس مجلس إدارة الصندوق، على الثقة وما تلقاه ونظيراتها من دعم وتمكين للمرأة في القطاعات المرتبطة بالعدل كافة.

وكان الصندوق قد انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات (النفقة الدائمة)، وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفّذ من المحكوم عليه.

وشهد شهر نوفمبر الماضي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، وهي التي تختص بـ(النفقة المؤقتة)، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمعٍ واعٍ وبيئة عامرة.

يُذكر أن صندوق النفقة حقق عدة نجاحات تتمثل في سرعة الاستجابة للطلبات والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة، وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد؛ لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات.

وحقق الصندوق معدلًا أفضل من المخطط له في الوقت المستغرق بين الموافقة النهائية على الطلب وصرف النفقة، والذي وصل إلى عدة ساعات حتى وصول النفقة لحساب المستفيد.

وأكد الصندوق توفير النفقة لبعض الأسر التي لا تملك فيها الأم الحاضنة أجرة سيارة النقل لمتابعة تنفيذ الحكم الصادر لها، والحرص على سرعة صرف النفقة وإيداعها في حساب الأم الحاضنة؛ مما يفرّج كُربة أسرة تعاني مماطلة المنفق وصعوبة متابعة المطالبة بالنفقة شهريًّا.

وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني شروق بنت محمد الدعان نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير العدل يوجّه بتعيين "شروق الجدعان" نائبًا لشؤون النفقة
سبق

وجّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين "شروق بنت محمد الجدعان" نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًّا في الصندوق.

وعبّرت "الجدعان" عن شكرها لرئيس مجلس إدارة الصندوق، على الثقة وما تلقاه ونظيراتها من دعم وتمكين للمرأة في القطاعات المرتبطة بالعدل كافة.

وكان الصندوق قد انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات (النفقة الدائمة)، وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفّذ من المحكوم عليه.

وشهد شهر نوفمبر الماضي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، وهي التي تختص بـ(النفقة المؤقتة)، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمعٍ واعٍ وبيئة عامرة.

يُذكر أن صندوق النفقة حقق عدة نجاحات تتمثل في سرعة الاستجابة للطلبات والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة، وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد؛ لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات.

وحقق الصندوق معدلًا أفضل من المخطط له في الوقت المستغرق بين الموافقة النهائية على الطلب وصرف النفقة، والذي وصل إلى عدة ساعات حتى وصول النفقة لحساب المستفيد.

وأكد الصندوق توفير النفقة لبعض الأسر التي لا تملك فيها الأم الحاضنة أجرة سيارة النقل لمتابعة تنفيذ الحكم الصادر لها، والحرص على سرعة صرف النفقة وإيداعها في حساب الأم الحاضنة؛ مما يفرّج كُربة أسرة تعاني مماطلة المنفق وصعوبة متابعة المطالبة بالنفقة شهريًّا.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
11:46 AM

وزير العدل يوجّه بتعيين "شروق الجدعان" نائبًا لشؤون النفقة

امرأة تتولى منصبًا قياديًّا في الصندوق

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,833

وجّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين "شروق بنت محمد الجدعان" نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًّا في الصندوق.

وعبّرت "الجدعان" عن شكرها لرئيس مجلس إدارة الصندوق، على الثقة وما تلقاه ونظيراتها من دعم وتمكين للمرأة في القطاعات المرتبطة بالعدل كافة.

وكان الصندوق قد انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات (النفقة الدائمة)، وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفّذ من المحكوم عليه.

وشهد شهر نوفمبر الماضي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، وهي التي تختص بـ(النفقة المؤقتة)، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمعٍ واعٍ وبيئة عامرة.

يُذكر أن صندوق النفقة حقق عدة نجاحات تتمثل في سرعة الاستجابة للطلبات والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة، وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد؛ لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات.

وحقق الصندوق معدلًا أفضل من المخطط له في الوقت المستغرق بين الموافقة النهائية على الطلب وصرف النفقة، والذي وصل إلى عدة ساعات حتى وصول النفقة لحساب المستفيد.

وأكد الصندوق توفير النفقة لبعض الأسر التي لا تملك فيها الأم الحاضنة أجرة سيارة النقل لمتابعة تنفيذ الحكم الصادر لها، والحرص على سرعة صرف النفقة وإيداعها في حساب الأم الحاضنة؛ مما يفرّج كُربة أسرة تعاني مماطلة المنفق وصعوبة متابعة المطالبة بالنفقة شهريًّا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,542
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,243
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,670
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,351

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة