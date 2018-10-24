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"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر"

تتضمن أعمال التسوية وفتح الطرق والسفلتة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنارة

أبرمت "تساوي" وشركة "دليل" العقارية اتفاقية تقوم بموجبها "تساوي" بتطوير البنية التحتية لمخطط ش . خ 876 والواقع في مدينة العزيزية بالخبر.

وستقوم "تساوي" بعمل الدراسات اللازمة واستصدار التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل أعمال التطوير للبنية التحتية أعمال التسوية وأعمال فتح الطرق والسفلتة وأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي الإنارة.

يُذكر أن "تساوي" المتخصصة في تطوير البنية التحتية الشاملة تقوم بتطوير العديد من المخططات السكنية والصناعية في منطقتي الرياض والشرقية وتعمل على حزمة أخرى من المشاريع النوعية؛ لتسهم بذلك في تطوير مشاريع عقارية متنوعة ونوعية.

يُشار إلى أن شركة دليل العقارية "دليل"، المتخصصة في مجال أراضي الإسكان وإدارة الأملاك، ساهمت بخدماتها المتنوعة في تهيئة العديد من الأراضي السكنية، والإشراف عليها.

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"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر"
سبق

أبرمت "تساوي" وشركة "دليل" العقارية اتفاقية تقوم بموجبها "تساوي" بتطوير البنية التحتية لمخطط ش . خ 876 والواقع في مدينة العزيزية بالخبر.

وستقوم "تساوي" بعمل الدراسات اللازمة واستصدار التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل أعمال التطوير للبنية التحتية أعمال التسوية وأعمال فتح الطرق والسفلتة وأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي الإنارة.

يُذكر أن "تساوي" المتخصصة في تطوير البنية التحتية الشاملة تقوم بتطوير العديد من المخططات السكنية والصناعية في منطقتي الرياض والشرقية وتعمل على حزمة أخرى من المشاريع النوعية؛ لتسهم بذلك في تطوير مشاريع عقارية متنوعة ونوعية.

يُشار إلى أن شركة دليل العقارية "دليل"، المتخصصة في مجال أراضي الإسكان وإدارة الأملاك، ساهمت بخدماتها المتنوعة في تهيئة العديد من الأراضي السكنية، والإشراف عليها.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
07:45 PM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
09:48 PM

"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر"

تتضمن أعمال التسوية وفتح الطرق والسفلتة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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616

أبرمت "تساوي" وشركة "دليل" العقارية اتفاقية تقوم بموجبها "تساوي" بتطوير البنية التحتية لمخطط ش . خ 876 والواقع في مدينة العزيزية بالخبر.

وستقوم "تساوي" بعمل الدراسات اللازمة واستصدار التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل أعمال التطوير للبنية التحتية أعمال التسوية وأعمال فتح الطرق والسفلتة وأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي الإنارة.

يُذكر أن "تساوي" المتخصصة في تطوير البنية التحتية الشاملة تقوم بتطوير العديد من المخططات السكنية والصناعية في منطقتي الرياض والشرقية وتعمل على حزمة أخرى من المشاريع النوعية؛ لتسهم بذلك في تطوير مشاريع عقارية متنوعة ونوعية.

يُشار إلى أن شركة دليل العقارية "دليل"، المتخصصة في مجال أراضي الإسكان وإدارة الأملاك، ساهمت بخدماتها المتنوعة في تهيئة العديد من الأراضي السكنية، والإشراف عليها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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