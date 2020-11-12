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الجمارك السعودية تكمل استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر

وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة

أكملت الجمارك السعودية استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر "للشحن"، عقب الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ "جديدة عرعر" من الجانب السعودي ومنفذ "عرعر" من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً، ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

وضمن أبرز مكونات المشروع فيما يخص منفذ "جديدة عرعر" من الجانب السعودي إنشاء ساحة لمنطقتي الصادرات والواردات وإعادة تأهيل ساحات المعاينة والمباني التابعة لها والمباني الأمنية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الخاصة بتطوير بيئة العمل وإعادة تأهيل سكن الموظفين والطريق الدولي وتحسين المنظور البصري للمنفذ، فيما يضم الجانب العراقي إنشاء منفذ جديد ومتكامل لحركة الشحن والركاب في القدوم والمغادرة، يشمل أنظمة الفحص الإشعاعي للبضائع والشاحنات ونظام وزن الشاحنات ومحطة كهرباء لتغذية المنفذ ومحطة لتنقية المياه ومصرف ومسجد ومستودعات وساحات انتظار للشاحنات.

جدير بالذكر أن مشروع "إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي" حظي برعاية كريمة من لدن خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبدالـعزيـز آل سعود ـ حـفظه اللهـ وذلك بوضع حجر الأساس للمشـروع خلال زيارته - أيّده الله - لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين، والتي شهدت افتتاح وتدشين 65 مشروعًا تنمويًا في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمارك السعودية تكمل استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر
سبق

أكملت الجمارك السعودية استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر "للشحن"، عقب الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ "جديدة عرعر" من الجانب السعودي ومنفذ "عرعر" من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً، ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

وضمن أبرز مكونات المشروع فيما يخص منفذ "جديدة عرعر" من الجانب السعودي إنشاء ساحة لمنطقتي الصادرات والواردات وإعادة تأهيل ساحات المعاينة والمباني التابعة لها والمباني الأمنية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الخاصة بتطوير بيئة العمل وإعادة تأهيل سكن الموظفين والطريق الدولي وتحسين المنظور البصري للمنفذ، فيما يضم الجانب العراقي إنشاء منفذ جديد ومتكامل لحركة الشحن والركاب في القدوم والمغادرة، يشمل أنظمة الفحص الإشعاعي للبضائع والشاحنات ونظام وزن الشاحنات ومحطة كهرباء لتغذية المنفذ ومحطة لتنقية المياه ومصرف ومسجد ومستودعات وساحات انتظار للشاحنات.

جدير بالذكر أن مشروع "إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي" حظي برعاية كريمة من لدن خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبدالـعزيـز آل سعود ـ حـفظه اللهـ وذلك بوضع حجر الأساس للمشـروع خلال زيارته - أيّده الله - لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين، والتي شهدت افتتاح وتدشين 65 مشروعًا تنمويًا في المنطقة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
05:44 PM

الجمارك السعودية تكمل استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر

وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكملت الجمارك السعودية استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر "للشحن"، عقب الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ "جديدة عرعر" من الجانب السعودي ومنفذ "عرعر" من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً، ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

وضمن أبرز مكونات المشروع فيما يخص منفذ "جديدة عرعر" من الجانب السعودي إنشاء ساحة لمنطقتي الصادرات والواردات وإعادة تأهيل ساحات المعاينة والمباني التابعة لها والمباني الأمنية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الخاصة بتطوير بيئة العمل وإعادة تأهيل سكن الموظفين والطريق الدولي وتحسين المنظور البصري للمنفذ، فيما يضم الجانب العراقي إنشاء منفذ جديد ومتكامل لحركة الشحن والركاب في القدوم والمغادرة، يشمل أنظمة الفحص الإشعاعي للبضائع والشاحنات ونظام وزن الشاحنات ومحطة كهرباء لتغذية المنفذ ومحطة لتنقية المياه ومصرف ومسجد ومستودعات وساحات انتظار للشاحنات.

جدير بالذكر أن مشروع "إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي" حظي برعاية كريمة من لدن خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبدالـعزيـز آل سعود ـ حـفظه اللهـ وذلك بوضع حجر الأساس للمشـروع خلال زيارته - أيّده الله - لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين، والتي شهدت افتتاح وتدشين 65 مشروعًا تنمويًا في المنطقة.

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