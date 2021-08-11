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بينهم ضابطان عراقيان كبيران .. مقتل 5 أشخاص في قصف تركي على أربيل

استهدف اجتماعاً لمسؤولين في حرس الحدود و"العمال الكردستاني"

قتل 5 أشخاص بينهم عميد وعقيد من قوات حرس الحدود العراقي، اليوم (الثلاثاء)، في قصف تركي بطائرة مسيرة استهدف اجتماعاً ضم عدداً من مسؤولي حرس الحدود العراقي، وحزب العمال الكردستاني، في محافظة أربيل شمال العراق.

وأفاد مراسل لشبكة "روداو" الكردية بأن الاجتماع كان يعقد في منطقة برادوست الحدودية العراقية مع تركيا.

وأشارت حسابات على موقع "تويتر" إلى أن ضباط حرس الحدود العراقيين توجهوا للقاء قيادات من حزب العمال؛ بهدف إقناعهم بمغادرة المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم ضابطان عراقيان كبيران .. مقتل 5 أشخاص في قصف تركي على أربيل
سبق

قتل 5 أشخاص بينهم عميد وعقيد من قوات حرس الحدود العراقي، اليوم (الثلاثاء)، في قصف تركي بطائرة مسيرة استهدف اجتماعاً ضم عدداً من مسؤولي حرس الحدود العراقي، وحزب العمال الكردستاني، في محافظة أربيل شمال العراق.

وأفاد مراسل لشبكة "روداو" الكردية بأن الاجتماع كان يعقد في منطقة برادوست الحدودية العراقية مع تركيا.

وأشارت حسابات على موقع "تويتر" إلى أن ضباط حرس الحدود العراقيين توجهوا للقاء قيادات من حزب العمال؛ بهدف إقناعهم بمغادرة المنطقة.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
07:41 PM

بينهم ضابطان عراقيان كبيران .. مقتل 5 أشخاص في قصف تركي على أربيل

استهدف اجتماعاً لمسؤولين في حرس الحدود و"العمال الكردستاني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,856

قتل 5 أشخاص بينهم عميد وعقيد من قوات حرس الحدود العراقي، اليوم (الثلاثاء)، في قصف تركي بطائرة مسيرة استهدف اجتماعاً ضم عدداً من مسؤولي حرس الحدود العراقي، وحزب العمال الكردستاني، في محافظة أربيل شمال العراق.

وأفاد مراسل لشبكة "روداو" الكردية بأن الاجتماع كان يعقد في منطقة برادوست الحدودية العراقية مع تركيا.

وأشارت حسابات على موقع "تويتر" إلى أن ضباط حرس الحدود العراقيين توجهوا للقاء قيادات من حزب العمال؛ بهدف إقناعهم بمغادرة المنطقة.

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