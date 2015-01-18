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صحفي "برازيلي" : "الهلال" يرفع عرضه لضم "ميشيل" والصفقة تقترب من النهاية

كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن انضمام اللاعب ميشيل لاعب نادي فلامنغو لنادي الهلال قد اقترب كثيرًا .

وبحسب تلك التقارير التي نقلها الإعلامي فيني كاسغراندي فإن الهلال رفع من عرضه لضم اللاعب وأن هناك مفاوضات نهائية بين إدارتي الناديين لحسم الصفقة .

وكانت إدارة فلامنغو قد رفضت من قبل العرض الأول من الهلال والذي بلغت قيمته نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة للمهاجم الذي سجل 14 هدفًا الموسم الماضي بالإضافة إلى فوزه بثلاث جوائز فردية.

وترغب إدارة الهلال في تدعيم مركز الجناح في ظل خروج الأرجنتيني لوسيانو فييتو من حسابات الإدارة الفتية إذ يعد اللاعب الأقرب للخروج من النادي في الوقت الراهن .

ونجحت إدارة الهلال في حسم ثلاث صفقات شتوية حتى الآن بالتعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبد الحميد من الاتحاد والظهير الأيسر السابق للنصر عبد الرحمن العبيد وحارس الأهلي محمد العويس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحفي "برازيلي" : "الهلال" يرفع عرضه لضم "ميشيل" والصفقة تقترب من النهاية
سبق

كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن انضمام اللاعب ميشيل لاعب نادي فلامنغو لنادي الهلال قد اقترب كثيرًا .

وبحسب تلك التقارير التي نقلها الإعلامي فيني كاسغراندي فإن الهلال رفع من عرضه لضم اللاعب وأن هناك مفاوضات نهائية بين إدارتي الناديين لحسم الصفقة .

وكانت إدارة فلامنغو قد رفضت من قبل العرض الأول من الهلال والذي بلغت قيمته نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة للمهاجم الذي سجل 14 هدفًا الموسم الماضي بالإضافة إلى فوزه بثلاث جوائز فردية.

وترغب إدارة الهلال في تدعيم مركز الجناح في ظل خروج الأرجنتيني لوسيانو فييتو من حسابات الإدارة الفتية إذ يعد اللاعب الأقرب للخروج من النادي في الوقت الراهن .

ونجحت إدارة الهلال في حسم ثلاث صفقات شتوية حتى الآن بالتعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبد الحميد من الاتحاد والظهير الأيسر السابق للنصر عبد الرحمن العبيد وحارس الأهلي محمد العويس.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:23 PM

صحفي "برازيلي" : "الهلال" يرفع عرضه لضم "ميشيل" والصفقة تقترب من النهاية

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محمد السيّد - الطائف
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كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن انضمام اللاعب ميشيل لاعب نادي فلامنغو لنادي الهلال قد اقترب كثيرًا .

وبحسب تلك التقارير التي نقلها الإعلامي فيني كاسغراندي فإن الهلال رفع من عرضه لضم اللاعب وأن هناك مفاوضات نهائية بين إدارتي الناديين لحسم الصفقة .

وكانت إدارة فلامنغو قد رفضت من قبل العرض الأول من الهلال والذي بلغت قيمته نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة للمهاجم الذي سجل 14 هدفًا الموسم الماضي بالإضافة إلى فوزه بثلاث جوائز فردية.

وترغب إدارة الهلال في تدعيم مركز الجناح في ظل خروج الأرجنتيني لوسيانو فييتو من حسابات الإدارة الفتية إذ يعد اللاعب الأقرب للخروج من النادي في الوقت الراهن .

ونجحت إدارة الهلال في حسم ثلاث صفقات شتوية حتى الآن بالتعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبد الحميد من الاتحاد والظهير الأيسر السابق للنصر عبد الرحمن العبيد وحارس الأهلي محمد العويس.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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