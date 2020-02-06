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"الصحة العالمية": جهود المرور السعودي خفضت نسبة وفيات الحوادث إلى 40٪

حقق المرور السعودي إنجازاً أشادت به منظمة الصحة العالمية التي أكدت في تقرير حديث انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 40٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأثنت منظمة الصحة العالمية على الجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة، مستعرضة النتائج الإيجابية التي حققتها في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة ٤٠٪ خلال الثلاث سنوات الماضية.

منظمة الصحة العالمية الحوادث المرورية المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية": جهود المرور السعودي خفضت نسبة وفيات الحوادث إلى 40٪
سبق

حقق المرور السعودي إنجازاً أشادت به منظمة الصحة العالمية التي أكدت في تقرير حديث انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 40٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأثنت منظمة الصحة العالمية على الجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة، مستعرضة النتائج الإيجابية التي حققتها في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة ٤٠٪ خلال الثلاث سنوات الماضية.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
11:13 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
11:32 PM

"الصحة العالمية": جهود المرور السعودي خفضت نسبة وفيات الحوادث إلى 40٪

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
395

حقق المرور السعودي إنجازاً أشادت به منظمة الصحة العالمية التي أكدت في تقرير حديث انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 40٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأثنت منظمة الصحة العالمية على الجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة، مستعرضة النتائج الإيجابية التي حققتها في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة ٤٠٪ خلال الثلاث سنوات الماضية.

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