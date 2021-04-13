32 ألف طالب وطالبة من مدارس تعليم الجوف الابتدائية يؤدون الاختبارات

عن بعد للفصل الدراسي الثاني خلال "منصة مدرستي" للمدارس الحكومية والأهلية

أدى أكثر من 32 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة الجوف الابتدائية، اليوم، اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي "عن بعد"، من خلال "منصة مدرستي" للمدارس الحكومية والأهلية.

وتفقّد مدير تعليم المنطقة الدكتور سعيد الغامدي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم شاملة وكاملة للتعامل مع التعليم عن بعد، وأهمها استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي.