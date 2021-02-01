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أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 55.46 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.6 %

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة مستجدات جائحة "كورونا" حول العالم، في ظل زيادة الإصابات واكتشاف سلالات جديدة من الفيروس، مع متابعة توزيع وإنتاج اللقاحات.

وتوقّعت "فيتش سليوشن" تعافي الطلب على الخام بقيادة دول أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، فيما ترى أن تعافي الطلب سيكون أبطأ في أوروبا وأمريكا اللاتينية بفعل بطء التعافي الاقتصادي في الأسواق الرئيسة في تلك المناطق، بحسب وكالة "رويترز".

ووفقاً لمسح للوكالة، فإنه من المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية معظم فترات العام قبل أن تبدأ بالتعافي بحلول نهاية 2021.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر خام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.8 %، إلى 55.46 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.6 % عند 52.49 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 55.46 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة مستجدات جائحة "كورونا" حول العالم، في ظل زيادة الإصابات واكتشاف سلالات جديدة من الفيروس، مع متابعة توزيع وإنتاج اللقاحات.

وتوقّعت "فيتش سليوشن" تعافي الطلب على الخام بقيادة دول أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، فيما ترى أن تعافي الطلب سيكون أبطأ في أوروبا وأمريكا اللاتينية بفعل بطء التعافي الاقتصادي في الأسواق الرئيسة في تلك المناطق، بحسب وكالة "رويترز".

ووفقاً لمسح للوكالة، فإنه من المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية معظم فترات العام قبل أن تبدأ بالتعافي بحلول نهاية 2021.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر خام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.8 %، إلى 55.46 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.6 % عند 52.49 دولار للبرميل.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
10:20 AM

أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 55.46 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.6 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة مستجدات جائحة "كورونا" حول العالم، في ظل زيادة الإصابات واكتشاف سلالات جديدة من الفيروس، مع متابعة توزيع وإنتاج اللقاحات.

وتوقّعت "فيتش سليوشن" تعافي الطلب على الخام بقيادة دول أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، فيما ترى أن تعافي الطلب سيكون أبطأ في أوروبا وأمريكا اللاتينية بفعل بطء التعافي الاقتصادي في الأسواق الرئيسة في تلك المناطق، بحسب وكالة "رويترز".

ووفقاً لمسح للوكالة، فإنه من المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية معظم فترات العام قبل أن تبدأ بالتعافي بحلول نهاية 2021.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر خام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.8 %، إلى 55.46 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.6 % عند 52.49 دولار للبرميل.

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