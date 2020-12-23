النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من المخدرات وأضرارها

ضمن جهود الوزارة في تسخير المنابر لتوعية وأمن المجتمع

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ‬، أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة‬، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 10 / 5 / 1442هـ، للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها، وحرمة تعاطيها، وأهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها.

ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة، وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتأتي منها آفة المخدرات والمسكرات، وتبيان جرم مروّجيها، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع، وتسهم في نشر الأمن وتعزيز الوسطية والاعتدال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من المخدرات وأضرارها
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ‬، أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة‬، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 10 / 5 / 1442هـ، للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها، وحرمة تعاطيها، وأهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها.

ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة، وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتأتي منها آفة المخدرات والمسكرات، وتبيان جرم مروّجيها، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع، وتسهم في نشر الأمن وتعزيز الوسطية والاعتدال.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:43 PM

"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من المخدرات وأضرارها

ضمن جهود الوزارة في تسخير المنابر لتوعية وأمن المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,421

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ‬، أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة‬، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 10 / 5 / 1442هـ، للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها، وحرمة تعاطيها، وأهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها.

ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة، وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتأتي منها آفة المخدرات والمسكرات، وتبيان جرم مروّجيها، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع، وتسهم في نشر الأمن وتعزيز الوسطية والاعتدال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,801
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,861
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة