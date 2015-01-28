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طاقم تحكيمي من طاجيكستان يبدأ فترة معايشة مع الحكام السعوديين

سيقود مباراة الدرعية والعدالة

يبدأ طاقم حكام من طاجيكستان فترة معايشة مع الحكام السعوديين للمشاركة في قيادة عددٍ من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وتأتي فترة المعايشة ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحادين السعودي والطاجيكستاني، وبناءً على الطلب الذي تقدم به اتحاد طاجيكستان لكرة القدم، للاستفادة من فترة توقف الدوري لديهم، ولزيادة الخبرة لدى حكامه.

ومن المقرر أن يبدأ الطاقم الطاجيكستاني الذي يعد من حكام النخبة في آسيا أول مشاركاته غدًا الخميس من مباريات الرياض، حيث سيقود مباراة الدرعية مع العدالة على ملعب نادي الرياض لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وكان الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم التقى الطاقم اليوم الأربعاء، والذي رحّب بهم في السعودية، متمنيًا لهم تحقيق الفائدة من فترة المعايشة مع الحكام السعوديين.

يُذكر أن الحكام وصلوا الرياض الخميس الماضي، وهم: نصراللو كابيروف، أكمل بوريف، سيدكزود كوشرافي، سايودجون زين الدينوف.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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طاقم تحكيمي من طاجيكستان يبدأ فترة معايشة مع الحكام السعوديين
سبق

يبدأ طاقم حكام من طاجيكستان فترة معايشة مع الحكام السعوديين للمشاركة في قيادة عددٍ من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وتأتي فترة المعايشة ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحادين السعودي والطاجيكستاني، وبناءً على الطلب الذي تقدم به اتحاد طاجيكستان لكرة القدم، للاستفادة من فترة توقف الدوري لديهم، ولزيادة الخبرة لدى حكامه.

ومن المقرر أن يبدأ الطاقم الطاجيكستاني الذي يعد من حكام النخبة في آسيا أول مشاركاته غدًا الخميس من مباريات الرياض، حيث سيقود مباراة الدرعية مع العدالة على ملعب نادي الرياض لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وكان الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم التقى الطاقم اليوم الأربعاء، والذي رحّب بهم في السعودية، متمنيًا لهم تحقيق الفائدة من فترة المعايشة مع الحكام السعوديين.

يُذكر أن الحكام وصلوا الرياض الخميس الماضي، وهم: نصراللو كابيروف، أكمل بوريف، سيدكزود كوشرافي، سايودجون زين الدينوف.


27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
11:59 PM

طاقم تحكيمي من طاجيكستان يبدأ فترة معايشة مع الحكام السعوديين

سيقود مباراة الدرعية والعدالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدأ طاقم حكام من طاجيكستان فترة معايشة مع الحكام السعوديين للمشاركة في قيادة عددٍ من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وتأتي فترة المعايشة ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحادين السعودي والطاجيكستاني، وبناءً على الطلب الذي تقدم به اتحاد طاجيكستان لكرة القدم، للاستفادة من فترة توقف الدوري لديهم، ولزيادة الخبرة لدى حكامه.

ومن المقرر أن يبدأ الطاقم الطاجيكستاني الذي يعد من حكام النخبة في آسيا أول مشاركاته غدًا الخميس من مباريات الرياض، حيث سيقود مباراة الدرعية مع العدالة على ملعب نادي الرياض لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وكان الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم التقى الطاقم اليوم الأربعاء، والذي رحّب بهم في السعودية، متمنيًا لهم تحقيق الفائدة من فترة المعايشة مع الحكام السعوديين.

يُذكر أن الحكام وصلوا الرياض الخميس الماضي، وهم: نصراللو كابيروف، أكمل بوريف، سيدكزود كوشرافي، سايودجون زين الدينوف.


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