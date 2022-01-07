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بالفيديو.. "البلجيكية" المغامرة أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم تهبط في الرياض

هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد، التي تعد أصغر طيار امرأة تقوم برحلة انفرادية حول العالم، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بطائرتها خفيفة الوزن.

وتأتي مشاركة "رذرفورد" في هذه الرحلة؛ لتشجيع الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن إثارة اهتمام الفتيات بالطيران.

واستضاف نادي الطيران السعودي، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وشركة مطارات الرياض الفتاة البلجيكية المغامرة؛ بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطيران، وعلى وجه الخصوص تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران بالمملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ إيماناً بدورها الريادي بتطوير وتعزيز صناعة الطيران في عدة مجالات.

ووصلت "رذرفورد" إلى الرياض قادمةً من دولة الإمارات، كان في استقبالها سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور، وعدد من مسؤولي شركة مطارات الرياض ونادي الطيران السعودي.

وعبّرت "رذرفورد" خلال حفل الاستقبال المعدّ بهذه المناسبة، عن سعادتها بوصولها إلى مدينة الرياض، وقالت: "لقد تجاوزت الرحلة كل توقعاتي ومنحتني لحظات لا تنسى وتحديات هائلة، واستمتعت بالمنظر الرائع عند التحليق فوق المملكة، وكانت كل لحظة مررت بها بمثابة تجربة استثنائية".

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بالفيديو.. "البلجيكية" المغامرة أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم تهبط في الرياض
سبق

هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد، التي تعد أصغر طيار امرأة تقوم برحلة انفرادية حول العالم، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بطائرتها خفيفة الوزن.

وتأتي مشاركة "رذرفورد" في هذه الرحلة؛ لتشجيع الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن إثارة اهتمام الفتيات بالطيران.

واستضاف نادي الطيران السعودي، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وشركة مطارات الرياض الفتاة البلجيكية المغامرة؛ بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطيران، وعلى وجه الخصوص تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران بالمملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ إيماناً بدورها الريادي بتطوير وتعزيز صناعة الطيران في عدة مجالات.

ووصلت "رذرفورد" إلى الرياض قادمةً من دولة الإمارات، كان في استقبالها سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور، وعدد من مسؤولي شركة مطارات الرياض ونادي الطيران السعودي.

وعبّرت "رذرفورد" خلال حفل الاستقبال المعدّ بهذه المناسبة، عن سعادتها بوصولها إلى مدينة الرياض، وقالت: "لقد تجاوزت الرحلة كل توقعاتي ومنحتني لحظات لا تنسى وتحديات هائلة، واستمتعت بالمنظر الرائع عند التحليق فوق المملكة، وكانت كل لحظة مررت بها بمثابة تجربة استثنائية".

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:54 PM

بالفيديو.. "البلجيكية" المغامرة أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم تهبط في الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد، التي تعد أصغر طيار امرأة تقوم برحلة انفرادية حول العالم، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بطائرتها خفيفة الوزن.

وتأتي مشاركة "رذرفورد" في هذه الرحلة؛ لتشجيع الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن إثارة اهتمام الفتيات بالطيران.

واستضاف نادي الطيران السعودي، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وشركة مطارات الرياض الفتاة البلجيكية المغامرة؛ بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطيران، وعلى وجه الخصوص تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران بالمملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ إيماناً بدورها الريادي بتطوير وتعزيز صناعة الطيران في عدة مجالات.

ووصلت "رذرفورد" إلى الرياض قادمةً من دولة الإمارات، كان في استقبالها سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور، وعدد من مسؤولي شركة مطارات الرياض ونادي الطيران السعودي.

وعبّرت "رذرفورد" خلال حفل الاستقبال المعدّ بهذه المناسبة، عن سعادتها بوصولها إلى مدينة الرياض، وقالت: "لقد تجاوزت الرحلة كل توقعاتي ومنحتني لحظات لا تنسى وتحديات هائلة، واستمتعت بالمنظر الرائع عند التحليق فوق المملكة، وكانت كل لحظة مررت بها بمثابة تجربة استثنائية".

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