أبرزها تغير لون البول.. علامات تحذرك أن كليتك في خطر

يعد شهر مارس الجاري شهر التوعية الخاصة بصحة الكلي التي تعتبر من أهم أعضاء الجسم، والمسئولة عن طرد السموم عن طريق عملية التبول.
موقع "webmed" أبرز الأعراض التي تدل على وجود مشكلة في الكلي، وفي حال ظهور أي منها يجب استشارة الطبيب المختص ومنها:
حدوث تغير في البول:
ظهور رغاوي أو ألم شديد خلال عملية التبول، ويصاحب ذلك تغير لون البول إلي الداكن جميعها تعد من الأعراض التي تشير إلي وجود مشكلة في الكلي.
الطفح الجلدي:
عندما تتراكم السموم داخل الجسم، يزداد لديك فرص ظهور طفح جلدي أو جفاف في الجلد، وهذا يعني أن جسمك يساعد نفسه للتخلص من السموم المتراكمة داخله وفقما نقلت اليوم السابع المصرية.
تورم الجسم:
في أغلب الأحيان يحدث التورم في اليدين والقدمين، وهذا يعد علامة علي وجود مشكلة ما في الكلي.
قلة التركيز:
زيادة نسبة السموم في الجسم تعد من أبرز الأسباب المؤدية لقلة التركيز، فالسموم تساهم في قلة تدفق الأكسجين إلي المخ، وهذا يتسبب في شعورك بضعف التركيز.
ألم أسفل الظهر:
الكليتان تقعان أسفل الظهر، ولذا عند الإصابة أو حدوث مشكلة فيها يزداد فرص الشعور بألم يصعب تحمله.