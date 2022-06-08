أخصائية: الامتناع عن تناول هذه الأطعمة يقي من الصداع

وأضافت وفق "روسيا اليوم" أنه للتخلص من الصداع المتكرر، يجب التحكم بالنوم، ومحاولة تحسين نوعيته باستخدام الروائح والوخز بالإبر ورياضة اليوغا، مؤكدةً أنه من الضروري ممارسة تمارين رياضية معتدلة، والتقليل قدر الإمكان من الحالات العصبية.