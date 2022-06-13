أخطر من الاكتئاب والوسواس.. "فقدان الشهية العصبي" يهدد دماغك!

وفي هذا الخصوص قالت "والتون": "وجدنا أن انخفاضات الحجم في بنية الدماغ، التي لاحظناها لدى المرضى؛ كانت أقل وضوحًا لدى المرضى الذين كانوا بالفعل على طريق التعافي"؛ مضيفة: "هذه علامة جيدة، قد يتمكن الدماغ من استعادة عافيته".