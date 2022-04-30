أعراض وأسباب وعلاج.. 5 نصائح فعالة لمرضى ارتجاع المريء

أبرز النصائح

1- تعامل مع المعدة بهدوء عند تناول الطعام، ففي بداية تناول الطعام يجب أن يكون سوائل لتهدئتها.

2- هل تعلم أن إسرافك في تناول الطعام يعرّضك للانتفاخات وعسر الهضم، لذا عليك تجنُّب الإسراف.

3- ابتعد عن تناول المقليات لأنها تزيد من فرص إصابتك بمشكلات كثيرة في المعدة.

4- أقلع عن التدخين لأنه من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتجاع المريء.

5- ممارسة الرياضة يومياً من الحيل الجيدة.