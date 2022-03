أوصى بها أطباء التغذية.. مكونات هذه العصائر تُسهم في تقليل الالتهابات بالجسم

وتفصيلاً، تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة التي نتناولها قد تُسهم إما في زيادة نسب الالتهاب في الجسم، أو تقليصها، ونشر موقع Eat This, Not That قائمة بمكونات ذات خصائص مضادة للالتهاب أوصى بها أطباء التغذية حول العالم يمكن استخلاصها عن طريق صنع عصائر من هذه المواد الغذائية أو استخدامها كمنقوع في الماء.