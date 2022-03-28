أوصى بها أطباء التغذية.. مكونات هذه العصائر تُسهم في تقليل الالتهابات بالجسم

تم استخدام الكركم ذي اللون البرتقالي والأصفر كعشب طبي منذ آلاف السنين، وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن الكركمين المضاد للأكسدة القوي الموجود في الكركم قد يقدم فوائد وقائية وعلاجية للعديد من الأمراض المزمنة، وتشير مراجعة عام 2015 للدراسات في مجلة Molecules إلى أن الكركمين يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يسبب الالتهاب منخفض الدرجة الذي يسبب أمراض الأمعاء الأيضية والعصبية والقلبية الوعائية والتهابات الأمعاء.