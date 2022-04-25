أيهما أكثر فائدة لصحتك.. التفاح الأخضر أم الأحمر؟.. مقارنة مفصّلة

يعتبر التفاح من أفضل أنواع الفاكهة ذات القيمة الغذائية العالية والفوائد الصحية، ويتم الخلط بين التفاح الأحمر والأخضر من حيث القيمة الغذائية.
ومن المعروف أن كلا النوعين من التفاح مليء بالعناصر الغذائية والفيتامينات والسعرات الحرارية، وهناك فرق بسيط بين التفاحتين؛ لكن السؤال هو: أي تفاحة هي الأفضل: الحمراء أم الخضراء؟
ليس اللون هو الشيء الوحيد الذي يجعل هاتين التفاحتين مختلفتين؛ فكل منهما له مذاق مختلف ومليء بالعناصر الغذائية المختلفة وله فوائد غذائية مختلفة؛ وفق ما نقلته اليوم السابع.
التفاح الأخضر
وفقًا لموقع OnlyMyHealth فإن التفاح الأخضر ذو مذاق لاذع وله قشرة سميكة؛ مما يجعله مقرمشًا. ويعتبر التفاح الأخضر مصدرًا أفضل لفيتامين "أ" وفيتامين "ب" وفيتامين "ج" وفيتامين "هـ" وفيتامين "ك" من التفاح الأحمر.
ويحتوي التفاح الأخضر أيضًا على نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم والبروتين أكثر من التفاح الأحمر، وقد يحتوي التفاح الأخضر على ألياف أكثر قليلًا وكربوهيدرات وسكر أقل من التفاح الأحمر.
التفاح الأحمر
التفاح الأحمر هو واحد من بين 7500 نوع معروف من التفاح في العالم.. يكون طعم التفاح الأحمر حلوًا للعصير، كما أن قشرة الثمرة رقيقة. ويرجع لون القشرة إلى وجود أصباغ خاصة تسمى الأنثوسيانين.
أما عن المحتوى الغذائي أو القيمة الغذائية للتفاح الأحمر؛ فمنخفضة؛ لكن محتوى السكر أعلى في التفاح الأحمر بما فيه من مصدر عالٍ لمضادات الأكسدة.
القيمة الغذائية للتفاح الأخضر والتفاح الأحمر
التفاح الأخضر
التفاح الأحمر
السعرات الحرارية
58 كيلو كالوري
59 كيلو كالوري
السكر
9.59 جم
10.48 جم
الكربوهيدرات
13.61 جم
14.06 جم
الألياف الغذائية
2.8 جم
2.3 جم
البروتين
0.44 جم
0.27 جم
الفوائد الصحية للتفاح الأحمر والأخضر
نظرًا لوجود اختلافات طفيفة في التغذية، ففي الغالب لا توجد العديد من الفوائد الصحية للتفاح الأخضر غير موجودة في التفاح الأحمر.. وفيما يلي الفوائد الصحية الرئيسية لكل من التفاح الأحمر والأخضر:
1. يساعد على الهضم
مليء بالألياف ويخفف من الإمساك ومشاكل الأمعاء الأخرى.
من المعروف أن مركّبًا يسمى "البكتين" موجود في التفاح، يعزز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء؛ لذلك فللحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يجب أن نستهلك التفاح الأحمر أو الأخضر بانتظام.
2. جيد لفقدان الوزن
التفاح غني بالألياف والماء، وهو ما يجعله يعزز الشعور المتزايد بالامتلاء؛ فيساعد في إدارة شهيتك، وهذا بدوره قد يقودك إلى تقليل استهلاكك للطاقة.
3. يحسّن صحة الرئة والكبد
قد يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على حماية رئتيك من أضرار الأكسدة. ويمكن أن تسبب الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة أضرارًا مؤكسدة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث استجابات التهابية ومسببة للحساسية في جسمك.
قشر التفاح غني بمادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.