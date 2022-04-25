أيهما أكثر فائدة لصحتك.. التفاح الأخضر أم الأحمر؟.. مقارنة مفصّلة

3. يحسّن صحة الرئة والكبد

قد يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على حماية رئتيك من أضرار الأكسدة. ويمكن أن تسبب الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة أضرارًا مؤكسدة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث استجابات التهابية ومسببة للحساسية في جسمك.

قشر التفاح غني بمادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.