ابتكار مستشعر نانوي لتشخيص مرض السرطان

ولحل هذه المشكلة، ابتكر الباحثون نظامًا تشخيصيًّا هجينًا يكتشف آثارًا للخلايا السرطانية في جسم الإنسان؛ من خلال وجود فقاعات ذات جزيئات تحمل إشارات في عينات الدم. وهذه الحويصلات الغشائية، تنتجها الخلايا الحية لتبادل الإشارات الكيميائية مع الجسيمات المجاورة.