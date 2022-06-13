ابتكار مستشعر نانوي لتشخيص مرض السرطان

ابتكر علماء الفيزياء من روسيا مستشعرًا نانويًّا فوتونيًّا هجينًا يكتشف الأورام الخبيثة ويقيم فعالية علاجه.
أعلن ذلك الثلاثاء 7 يونيو المكتبُ الصحفي في مدرسة الاقتصاد العليا بموسكو.
ووفقًا للوكالة الدولية لدراسات السرطان، تم عام 2020 تشخيص مرض السرطان لدى 19.2 مليون مريض في كل أنحاء العالم، وتوفي منهم 10 ملايين شخص بسبب الإصابة بمرض السرطان.
وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يمكن الحيلولة دون الإصابة بالسرطان لعدد يتراوح بين 30٪ و50٪ من المرضى إذا تم تحسين طرق التشخيص المبكر وعلاج المرضى.
ولحل هذه المشكلة، ابتكر الباحثون نظامًا تشخيصيًّا هجينًا يكتشف آثارًا للخلايا السرطانية في جسم الإنسان؛ من خلال وجود فقاعات ذات جزيئات تحمل إشارات في عينات الدم. وهذه الحويصلات الغشائية، تنتجها الخلايا الحية لتبادل الإشارات الكيميائية مع الجسيمات المجاورة.
وكقاعدة عامة يتغير عددها ومحتوياتها أثناء تكوّن الورم الخبيث؛ مما يسمح للأطباء باكتشاف السرطان في مرحلته المبكرة.
وابتكر الباحثون من مدرسة الاقتصاد العليا ومعهد "سكولتيك"، وجامعة التربية بموسكو رقاقة تقوم على ركيزة من نيتريد السيليكون المغطى بقنوات دقيقة ضيقة. وعند مرور الحويصلات عبرها يتم التأثير على الطيف الإشعاعي للعناصر النانوية الموجودة في جدران هذه القنوات.