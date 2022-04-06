احذرها في رمضان.. 8 عادات غذائية خاطئة يرتكبها الكثيرون

يرتكب الصائمون خلال شهر رمضان العديد من الأخطاء المتصلة بالعادات الغذائية، الأمر الذي يسبب لهم مشكلات تؤثر على صحتهم.
وفي تقرير على موقع "سكاي نيوز عربية"، رصد العديد من الأطباء والخبراء ثمانية أخطاء غذائية يرتكبها الصائمون في شهر رمضان خلال فترة الإفطار، وتسبب العديد من المشاكل الصحية، وهي:
ومن الأخطاء الغذائية في شهر رمضان، حذر الدكتور طارق البليلي استشاري الباطنة والغدة الصماء والسكر والتغذية العلاجية في مصر من مجموعة من العادات التي يمارسها الصائمون خلال فترة الإفطار، قائلاً: "البداية من السحور الذي يجب الابتعاد فيه عن الأطعمة المليئة بالأملاح، والتركيز على الأطعمة الغنية بالمياه، والتي تساعد الجسم في فترة الصيام".
وأضاف البليلي: "يمنع تناول المياه قبيل بدء الصيام، وبالتحديد في الساعة الأخيرة قبيل الفجر؛ لأن أضرارها أكثر من نفعها، حيث يقوم الجسم بالتخلص منها سريعاً بجانب تسببه بضغط على مجموعة من الأجهزة؛ نظراً للمياه الزائدة، الأفضل هو تناول المياه خلال فترة الإفطار وعلى أكثر من مرة".
وأوضح استشاري التغذية العلاجية أنه: "يجب خلال ساعات الإفطار تناول الفاكهة الغنية بالماء والعناصر المفيدة للجسم كالتفاح والبطيخ والشمام، بجانب العصائر الطبيعية، والابتعاد عن أي عصائر مصنعة والمشروبات الغازية".
وأكد البليلي أنه "من العادات الخاطئة التي يقع فيها الصائمون تناول الماء البارد على الإفطار مباشرة وعلى معدة خاوية؛ لأنها تقوم بعمل انقباض للأوعية الدموية التي تصل للمعدة، وتسبب تقلصات لها آثار سلبية على الهضم وتهيّج الحموضة".
ويقدم الدكتور أحمد عبدالعزيز استشاري التغذية العلاجية بكلية طب القصر العيني بالقاهرة، مجموعة من النصائح للصيام الأمن قائلا: "الإكثار من الخضراوات والفاكهة على حساب المخللات التي تعد من الأمور التي يجب الابتعاد عنها، ويجب توعية الأسر لتقليل وجوده على السفرة؛ لأن له مخاطر كبيرة تصل لتكوين الحصوات".
وأشار عبدالعزيز إلى أن: "الحلوى من العادات الخطيرة التي اعتادها الصائمون في عدد كبير من الدول العربية، فكثرتها تسبب أزمات خطيرة وتقوم برفع نسبة السكر في الدم. يفضل أن يكون تناول الحلوى مقتصراً على قطعة صغيرة كل يومين، بشرط أن يتم صنعها في المنزل بعسل النحل الطبيعي، والابتعاد عن السكريات المصنعة".
وتابع استشاري التغذية العلاجية قائلاً: "يجب الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والدسمة خلال فترة الصيام أو أن يتم تقليل نسبتها إذا أراد الصائم تناولها، مع استشارة الطبيب المختص بشكل دائم، وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة".
وعن خطورة الأغذية الغنية بالتوابل، أوضح عبدالعزيز: "تسبب عدم انتظام ضربات القلب، الأطعمة التي تم تقلَ في الزيت على درجة حرارة مرتفعة، تسبب أيضاً الشعور بالتخمة".
وأنهى استشاري التغذية العلاجية نصائحه قائلاً: "يجب عدم إهمال وجبة السحور، مع مراعاة أن يكون الطعام الذي نتناوله يحتوي على كربوهيدرات بنسبة 65 في المئة تقريباً، والبروتين 20 في المئة، والدهون 10 في المئة، والباقي من الخضراوات والفاكهة".