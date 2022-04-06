احذرها في رمضان.. 8 عادات غذائية خاطئة يرتكبها الكثيرون

وأشار عبدالعزيز إلى أن: "الحلوى من العادات الخطيرة التي اعتادها الصائمون في عدد كبير من الدول العربية، فكثرتها تسبب أزمات خطيرة وتقوم برفع نسبة السكر في الدم. يفضل أن يكون تناول الحلوى مقتصراً على قطعة صغيرة كل يومين، بشرط أن يتم صنعها في المنزل بعسل النحل الطبيعي، والابتعاد عن السكريات المصنعة".