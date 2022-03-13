احذر من "زلال البول".. تنبيه لـ"سعود الطبية" يكشف مسبّباته وعلاجه

وأضافت: "زلال البول هو ارتفاع لنسبة بروتين الألبومين في البول، وهو يعد مؤشراً على حدوث مرض في الكلية، كونها لا تسمح في الأوضاع الطبيعية لبروتين الألبومين بالانفصال عن الدم والنزول مع البول، ويُطلق البعض أحياناً على زلال البول اسم "البيلة البروتينية" ويلجأ الخبراء عادة إلى فحص نسب بروتين الألبومين في البول لتشخيص أمراض الكلية أو لمراقبة تطور الأمراض التي تصيبها، وتراوح كمية الألبومين في البول بين خفيفة وشديدة؛ قد تصل إلى درجة نيفروتك سيندروم، حيث تترافق مع ذلك انتفاخات متعددة في الجسم، وقد يصاحبه ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول.